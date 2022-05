Špaček přestupuje z Frölundy do Švýcarska

Hokejový útočník Michael Špaček předčasně končí angažmá ve Frölundě a nově bude hrát za tým Ambri-Piotta ve Švýcarsku.

Švédský klub na webu oznámil, že se s českým reprezentantem a držitelem bronzové medaile z letošního mistrovství světa domluvil na ukončení smlouvy. Následně Ambri-Piotta oznámila, že s pětadvacetiletým hráčem podepsala dvouletý kontrakt.

Špaček přišel do Švédska loni z Třince a odehrál za Frölundu v základní části 49 zápasů, ve kterých nasbíral 46 bodů za deset branek a 36 asistencí. V play off přidal gól a tři asistence. Frölunda postoupila do semifinále vyřazovací části. Další starty už ale nepřidá, přesouvá se do Švýcarska a v novém působišti doplní Filipa Chlapíka, bývalého spoluhráče v mládežnických reprezentačních výběrech.

Odchovanec Pardubic Špaček startoval v této sezoně i na olympijských hrách v Pekingu, v minulosti vedle Třince a Pardubic hrál také za Tapparu Tampere. Pět sezon působil v zámoří, do NHL se ale neprosadil. V seniorském věku hrál na farmě Winnipegu v týmu Manitoba Moose.