Kulich v tranzu. Český spasitel si gól nepamatuje a už vyzývá: Zpátky do montérek

Hokejový útočník Jiří Kulich plní na juniorském mistrovství světa v Kanadě roli hlavního střelce českého týmu.

Přestože je mu teprve osmnáct let, v šesti zápasech vstřelil již šest branek. Tu zatím nejdůležitější v semifinále proti Švédsku, které v čase 69:10 rozhodl a posunul reprezentaci do boje o zlato.

"Je to neuvěřitelné, nemám ani slov. Je to neskutečná úleva a všichni si to užíváme. Je to super," radoval se Kulich po utkání, které Česko vyhrálo 2:1 v prodloužení.

Člen elitní formace byl rozhodující postavou prodloužení, ve kterém měli více ze hry Švédové. Až do poslední minuty, kdy si našlápl Kulich, dostal se až před brankáře Carla Lindboma a zápas rozhodl.

"Životní gól. Připadám si jako ve snu. Ani si tu trefu nepamatuju, budu muset kouknout na záznam," smál se Kulich v rozhovoru pro hokej.cz.

Český tým od 22. minuty prohrával 0:1 a vyrovnat se mu podařilo až v závěrečné power play. Ve třetí třetině měl přitom výraznou převahu.

"Věřili jsme od první do poslední sekundy, že utkání zvládneme," uvedl Kulich, jenž vyrovnávací trefu Davida Jiříčka přirovnal k brance Karla Rachůnka v semifinále seniorského MS v roce 2010 také proti Švédsku. Tragicky zesnulý bek tehdy vyrovnal při power play osm sekund před koncem základní hrací doby.

Národní tým poté uspěl na samostatné nájezdy a postoupil do finále, ve kterém porazil 2:1 Rusko a získal zlaté medaile. Juniory čeká v pátek od 0:30 SEČ souboj s Kanadou.

"Do půlnoci můžete být slavní, ale jakmile začne nový den, všechno se maže. Musíme zase zpátky do montérek. Nejdůležitější zápas kariéry nás teprve čeká," dodal Kulich odhodlaně.