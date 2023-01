Rulík: Věřil jsem, že to tam někdo foukne. O tom jsme nesnili ani v nejhlubším snu

Ubráněné dvojnásobné oslabení a zlepšený ofenzivní výkon ve druhé polovině utkání byl podle trenéra Radima Rulíka klíčem k postupu české juniorské reprezentace do finále mistrovství světa. Česko porazilo Švédsko 2:1 v prodloužení a po 22 letech si zahraje o zlato na vrcholné akci hráčů do 20 let.

"Byl to pro nás strašně těžký zápas. Vysoké vítězství se Švýcarskem nás, nechci říct úplně poznamenalo, ale není úplně ideální jít po takové výhře do dalšího zápasu na takhle silného soupeře," řekl Rulík novinářům a poukázal na vítězství 9:1 ve čtvrtfinále. Související Hrdina Suchánek vychytal Švédy: Když jsme pak dali gól, začal jsem křičet a skákat Český tým se se Švédskem utkal již v základní skupině a prohrál na 2:3 v prodloužení. "Tentokráte ale Švédové podali daleko lepší výkon. Asi je nakoplo (čtvrtfinálové) vítězství s Finy. Byli silní v obraně, v protiútocích a na kotouči. Mají silné beky, pro nás bylo strašně těžké se přes ně dostávat," podotkl sedmapadesátiletý kouč. Mužstvo vedené kapitánem Stanislavem Svozilem se dlouho nemohlo dostat k aktivní a nátlakové hře, kterou se doposud v Halifaxu prezentovalo. "Půl zápasu se nám nedařilo. Až od druhé půlky jsme trošku rozjezdili nohy, začalo to být lepší. Už jsem viděl, že jsme přes ně začali přecházet, udrželi jsme se déle v útočném pásmu. Byly tam určité šance a možnosti," řekl Rulík. Za jeden z klíčových momentů Rulík označil nevyužitou - bez pěti sekund dvouminutovou - švédskou přesilovku pět na tři ve druhé třetině. "Tam to oni mohli pojistit, ubránili jsme to skvěle," podotkl a ocenil výkon brankáře Tomáše Suchánka. "Byl skvělý a podržel nás," řekl Rulík. Související Senzace! Mladí hokejisté si zahrají finále MS, smrtící údery si nechávali na konec Česká hra se postupně zlepšovala a ve třetí třetině měl jeho tým výraznou převahu. "Věděli jsme, že prohráváme a musíme do toho jít. I trošku na riziko. Švédové toho tolik neměli, a když něco měli, tak tam byl Suchánek," uvedl kouč, jenž zároveň vede extraligové Pardubice. Vyrovnat se ale Čechům podařilo až v čase 59:21, kdy se prosadil David Jiříček. V té době ale už hráli druhou minutu power play. "Bylo to docela dost času před koncem, ale měli jsme buly (v útočném pásmu) a pak už bychom ji nemuseli mít. Sehráli jsme to skvěle. Neskutečné vyrovnaní," radoval se Rulík. V prodloužení byli ale aktivnější Švédové, kteří měli hned několik velkých šancí. Související Kanada už chystá odvetu. Rozstřílela Američany a vyzve Česko v boji o zlato "Snažili jsme se být trpěliví. Švédové byli víc na puku, přecházeli nás párkrát jeden na jednoho, ale Tomáš Suchánek byl skvělý. Věřil jsem, že to tam někdo jednou foukne a Jirkovi se to podařilo. Úžasná euforie," řekl. Český tým nepatřil před startem šampionátu mezi favority, ale nakonec si zahraje o zlato. "Na začátku turnaje by nás to, že půjdeme do finále, nenapadlo ani v nejhlubším snu. Takže o to je to pro ty kluky sladší," dodal Rulík, jenž zažil jako asistent trenéra z českého pohledu zlaté juniorské mistrovství světa v roce 2000. Tehdy spolupracoval s Jaroslavem Holíkem.