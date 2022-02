Pokud to pomůže, tak skončím, prohlásil kouč reprezentace Pešán. Utíkat ale nechce

Trenér Filip Pešán připustil možnost, že u hokejové reprezentace skončí. A to za předpokladu, když se shodne s šéfem svazu Tomášem Králem a generálním manažerem Petrem Nedvědem, že bude jeho odchod přínosem. Řekl to po příletu národního týmu z olympiády v Pekingu, kde Češi skončili ještě před branami čtvrtfinále.

"Jde o to, že to rozhodnutí by bylo takové lakomé, kdybych ho vystřelil někde a pod nějakými emocemi nad ním více nepřemýšlel," uvedl Pešán.

"Musím respektovat lidi, kteří mě do té pozice vybrali. S Tomášem Králem a Petrem Nedvědem budeme tu situaci probírat. Ale jestli to bude pomáhat věci a náš názor se sjednotí v tom, že bych měl skončit, tak skončím," doplnil stratég národního týmu.

Čtyřiačtyřicetiletý kouč, který je od sezony 2019/20 zároveň i šéftrenérem svazu, nedokázal i proto zatím odhadnout, jaký bude další vývoj a zda je reálná varianta, aby vedl tým ještě i na další velké akci. Tou bude květnové mistrovství světa ve Finsku.

"Opravdu nevím. Seděli jsme těch 24 hodin v letadle zase jak blázni v rouškách, takže jsem s Petrem ani nemluvil, nebyla šance si popovídat. A s Tomášem Králem jsem nemluvil ještě vůbec. Nejdříve si vyslechnu tyhle dva názory a pak svůj názor s nimi sladím," zopakoval Pešán.

"Určitě bych nechtěl utíkat. Musím si ty věci probrat i doma, protože je to extrémně náročné. Budu si vyhodnocovat i ten souběh funkcí. Myslím, že do budoucna je to jednoznačně práce pro dva lidi. Je to dost náročné na to, aby to dělal jeden člověk. Nejsem ale schopen teď říct, zda budu setrvávat v obou, jedné, nebo jak to bude. Je třeba zjistit ten pohled lidí okolo mě."

Pešán převzal národní tým předloni. Na posledním mistrovství světa v Rize s ním skončil po vyřazení ve čtvrtfinále s Finy na sedmém místě. Lepších výsledků nedosáhla reprezentace zatím ani v této sezoně. Na dvou turnajích série Euro Hockey Tour skončilo mužstvo bez výhry dvakrát poslední.

Vyřazení už v předkole play off olympijského turnaje a 9. místo pak znamenaly historický neúspěch. Následkem byly ohlasy volající po Pešánově odvolání i spekulace o jeho možném nástupci.

Hlavním kandidátem na uvolněné místo má být Miloslav Hořava. Zkušený šedesátiletý kouč a bývalý vynikající obránce působí ve Spartě, národní tým dosud nevedl. Zaznívaly ale i názory, že je třeba přivést odborníka ze zahraničí.

"Já jsem si dal za cíl nečíst teď média, takže ani nevím, co padá za jména a kdo mě má údajně nahradit. Snažil jsem se od toho oprostit, abych měl čistou hlavu na svoje analýzy. Nevím, kam by případně vedení svazu mířilo s výběrem, je to všechno opravdu ještě čerstvé," podotkl Pešán.

O něco jasněji by mohlo být ve čtvrtek. Vedení Českého svazu ledního hokeje bude možnost odvolání Pešána řešit na výkonném výboru. "Teď máme teprve pár dní po turnaji, ale sedneme si s trenéry a určitě z toho bude nějaký výstup. Momentálně není na pořadu dne řešit, zda si dokážu představit na střídačce zahraničního trenéra, i když si dokážu představit hodně věcí," prohlásil Nedvěd.

"Budeme se bavit o všem, ale neznamená to, že hned 24. února uděláme nějaké rozhodnutí, co se tohoto tématu týká. Dejte nám nějaký prostor. Kdybych měl už teď nějakou odpověď, dám vám jí, ale já tu odpověď nemám," dodal Nedvěd.

K otázce možné změny na reprezentační střídačce se bezprostředně po příletu vyjádřili i hráči. "Tohle mi asi nepřísluší hodnotit. Myslím, že se to hodně háže na Filipa a tu situaci nemá tady v Čechách jednoduchou. Podle mého je to kvalitní trenér, ale tohle musí rozhodnout svaz," řekl zkušený útočník Michal Řepík.

"V českém hokeji by se mělo něco razantního změnit, o tom se už však mluví kolik let. Těžko říct, co by to mělo být, ale asi už by se s tím opravdu mělo něco dělat," naznačil Řepík, že hlavní problém leží jinde.