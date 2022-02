Jágr je i v 50 jinde, odmítá srovnání zázračný Slovák. Na olympiádě mu komolí jméno

Přestože ještě není plnoletý, patří k největším hvězdám hokejového turnaje v olympijském Pekingu. Slovák Juraj Slafkovský je dokonce přirovnáván k české legendě Jaromíru Jágrovi.

Zatímco Jágra v hokejovém světě všichni znají, jméno Slafkovský, alespoň zkraje olympiády, leckomu dělalo problémy.

Sedmnáctiletý supertalent tak v úvodním zápase vyjel na led v dresu s nášivkou "Slafkovksy". Na oficiálním twitterovém účtu světového hokeje byl zase zmíněný jako "Slafkosvky".

Sám křídelník, který nastupuje s číslem 20, kupodivu netušil, že hraje se zkomoleným jménem. "Zjistil jsem to až od novinářů v rozhovoru. Myslím, že každý hráč by měl mít na dresu správné jméno," podotkl.

Ať už má ale na zádech cokoliv, střílí góly. V pěti kláních pod pěti kruhy jich dal pět. "Kdyby mi někdo před turnajem řekl, že dám nějaké branky, třeba i jen jednu nebo dvě, zasmál bych se tomu. Ono se to ale fakt děje a já jsem hrozně šťastný."

A když Slafkovský se svými 192 centimetry vybruslí od mantinelu do mezikruží a skóruje senzační střelou zápěstím, je těžké si nevzpomenout na Jágra, který právě tímto manévrem léta vynikal.

Bývalý hokejista Oto Haščák, který momentálně skautuje pro newyorské Rangers, básnil o tom, že mu urostlý mladík připomíná slavnou osmašedesátku, už před necelým rokem.

"S Jágrem jsem hrál, když mu bylo sedmnáct, a viděl jsem jeho postavu v kabině. Hodně mi připomíná právě Slafkovského," spustil. "I on je svou postavou dominantní. Ukazuje sílu v prostorech u mantinelu, odkud umí vyjet."

Slovák, jenž na konci března oslaví 18. narozeniny, však srovnání s českou legendou odmítá. "Já a Jágr? Blbost, takhle bych to nebral, na to je ještě brzy. Jágr je v padesáti pořád někde jinde než já v sedmnácti," prohlásil v Pekingu.

Jistě by se ale nezlobil, kdyby v nadcházejícím draftu severoamerické NHL dopadl podobně jako Jágr, kterého si v roce 1990 z celkové páté příčky vytáhl Pittsburgh.

Slafkovský podle téměř všech předpovědí skončí v první desítce, blízko má i do elitní pětky. Třeba podle únorového žebříčku zámořské televize Sportsnet bude celkovou čtyřkou. Teoreticky by mohl být nejvýše draftovaným Slovákem v historii a překonat Mariána Gáboríka, trojku z roku 2000.

Do NHL by mohl Slafkovský proniknout relativně brzy. Postavu už na to má. Skauti vyzdvihují také hráčovu střelu, rychlost, pracovní morálku a - vzhledem k výšce - až udivující šikovnost.

"Je to neuvěřitelné. Nejenže je Juraj vysoký, on má i šikovné ruce. Moc se mi líbí, jak hraje. Není to žádný pomalý slimák. Všem ukazuje, že navzdory své výšce bruslí výborně," chválil svého svěřence kanadský kouč Slovenska Ramsay. Slafkovský pod ním v Pekingu tráví na ledě skoro 15 minut za zápas.

Skautům pak předvádí, že i mezi dospělými dokáže zazářit. Dosud vzbuzoval jisté pochyby, neboť v 21 kláních nejvyšší finské ligy nasbíral jen čtyři body (1+3).

Parťáci z reprezentace o Slafkovském nepochybují. "Je vážně dobrý," pronesl útočník Marek Hrivík. "V tréninku je radost na něj pohledět, teď navíc střílí důležité góly v zápasech. Má před sebou světlou budoucnost. Bude z něj velký hráč."

Už teď hraje Slafkovský dost dobře na to, aby si správnou podobu jeho jména všichni zapamatovali.