Naštěstí už na mě Češi nepískají, oddychl si Fasel. A vzpomínal na Reichelovu sprchu

před 1 hodinou

Jednu z posledních návštěv v roli prezidenta Mezinárodní hokejové federace (IIHF) v Praze dnes absolvoval René Fasel. Osmašedesátiletý funkcionář, který na začátku listopadu oficiálně oznámil, že v roce 2020 v čele federace skončí, byl jedním z čestných hostů oslav 110 let českého hokeje.

"Česká republika nebo Československo hrály v historii důležitou roli. Po válce jste například naučili hrát Sověty hokej. Navíc nikdy nezapomenu na lidi, se kterými jsem spolupracoval. Zvlášť na Miro Šubrta," řekl Fasel a vyzdvihl svého dlouholetého přítele a člena vedení IIHF. "Byl to můj mentor, když jsem začínal. Naučil mě toho strašně moc," ocenil Fasel zesnulého českého funkcionáře, který je členem Síně slávy IIHF.

Jmenovitě ocenil i přínos trenéra Vladimíra Kostky. "Společně s Anatolijem Tarasovem s Hansem Lindbergem vytvořili moderní hokej. A pak jsou tu samozřejmě Hašek, Jágr nebo Hlinka," vyjmenoval Fasel výrazné postavy českého triumfu na olympijských hrách v Naganu. "Finále proti Rusku bylo neuvěřitelné. Byl to skvělý moment pro vaši historii a moment, na který jste právem hrdí," řekl Fasel.

Faselův vztah s českým hokejem ale nebyl vždy idylický. A dobře si to uvědomuje i sám prezident mezinárodní federace. Napjaté vztahy panovaly od mistrovství světa ve Finsku 1997, kdy bylo po bitce v zápase s Kanadou suspendováno několik českých hráčů. "A když mě poté Češi kdykoliv viděli, hned začali bučet. Celá aréna bučela nebo pískala," vzpomínal.

Po triumfu českého týmu na šampionátu v Hannoveru 2001 jej poté v kabině zlil kapitán Robert Reichel šampaňským. "Když jdete do kabiny, poté co tým něco vyhraje, je to vždy risk. Robert tam čekal a dal mi sprchu. Něco podobného se mi stalo jen jednou jedinkrát," usmíval se Fasel již s odstupem času.

"Dnes už je to mnohem lepší," uvedl šéf IIHF, jenž dnes vhodil čestné buly v zápase proti Švédsku. A dočkal se i potlesku, i když možná proto, že puk společně s ním na plochu vhodil Jaromír Jágr.

Fasel již s předstihem oznámil, že za dva roky ve funkci skončí a již kandidovat nebude. "Po šestadvaceti letech potřebujeme změnu. Nový hnací motor, navíc mi bude sedmdesát. To je nejlepší důvod skončit," řekl Fasel, jenž v čele IIHF stojí od roku 1994. "A taky je lepší odejít, když si lidi řeknou, je škoda, že odchází, než abyste odešel, že vás vyhodili, protože jste neuměl odejít sám včas," podotkl.