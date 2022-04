Neuvěřitelně rychlí, žasl soupeř. Češi útočí na medaili, jejich lídr vyrovnal rekord

Česká osmnáctka je teprve potřetí za posledních 16 let v semifinále mistrovství světa. Tentokrát však mezi nejlepší čtyřku postoupila tak suverénně, že zaskočila nejednoho fanouška. Od medaile ji teď dělí jediná výhra.

Poslední cenný kov ze světového šampionátu získali dorostenci v roce 2014, kdy byli stříbrní. Ve čtvrtfinále udolali Rusko 3:2 v prodloužení, rozhodl jejich nejlepší střelec Jakub Vrána.

O čtyři roky později po nevydařené skupinové fázi šokovali ve čtvrtfinále Kanadu výhrou 2:1. Zářil brankář Lukáš Dostál.

Tentokrát se žádné drama nekonalo. Češi na mistrovství v německých městech Landshut a Kaufbeuren smetli ve čtvrtečním čtvrtfinále Švýcarsko 8:0. Na střely vyhráli 36:8, přičemž po dvou třetinách měli neuvěřitelnou převahu 28:1.

"Musím vzdát Čechům hold," řekl trenér švýcarské osmnáctky Marcel Jenni. "Byli neuvěřitelně rychlí, tlačili se do brány. Využili téměř každou naši chybu a také těžili z naší pomalosti."

Šéf české střídačky Jakub Petr pochopitelně hýřil nadšením. "Jednou z věcí, kterou jsem v kabině před zápasem zmínil, bylo, že už mě nebaví poslouchat, jak je český hokej špatný. Vím, že nás čeká ještě spousta práce, ale je to dobrý vzkaz pro celou naši hokejovou společnost," komentoval drtivou výhru pro server hokej.cz.

Právě Petr dovedl české dorostence k poslední medaili ze světového šampionátu. Stříbro před osmi lety uhráli Vrána, David Pastrňák, Pavel Zacha, Vítek Vaněček a další hráči, kteří nyní září jako profesionálové.

Letos osmnáctku táhne obránce Tomáš Hamara z finské Tappary a útočné duo Jiří Kulich - Eduard Šalé, které má velkou zásluhu na téměř 50procentní úspěšnosti českých přesilovek.

Vůbec nejvíc se prosazuje centr Karlových Varů Kulich, který ve čtyřech kláních posbíral deset bodů, z toho osm gólů!

Vyrovnal tak Vránův střelecký rekord z roku 2014, přičemž má dva zápasy na jeho překonání. Mohl by dostihnout i bodový rekord Jiřího Hudlera, který se před 20 lety prosadil na jednom mistrovství 14krát (7+7).

Právě Kulich má z českého výběru největší šanci na umístění v prvním kole příštího draftu NHL.

"Jsem přesvědčený, že v prvním kole na řadu půjde. Hrát pravidelně za muže, na přesilovce a v důležitých situacích… Takových hráčů v Evropě tolik není," řekl už v průběhu sezony tehdejší trenér a manažer karlovarské Energie Martin Pešout.

Scott Wheeler, který sleduje hokejovou mládež pro server The Athletic, má po pozorování Kulicha na probíhajícím mistrovství stejný názor. "Je to hráč do prvního kola," napsal.

Téměř jistě se v prvním kole objeví obránce Plzně David Jiříček, který na letošním dorosteneckém šampionátu chybí, protože už je na něj moc starý. Vedle Kulicha pak má jistou ještě Hamara a útočník Matyáš Šapovaliv.

Šalé z brněnské Komety, který teprve nedávno oslavil 17. narozeniny, by mohl zazářit na draftu 2023.

Součástí Petrova týmu je také plzeňský forvard Marek Soukup, který zatím vstřelil dva góly a sní o medaili: "Byl by to krásný úspěch. Vidíme ji před sebou, ale bude to ještě ohromně těžké."

V sobotu ve 14:30 vyzvou Češi v semifinále Spojené státy, jediný tým, který je ve skupině porazil, konkrétně 6:2. Jinak Češi přehráli Německo 4:2 a Kanadu 6:5 v prodloužení.

Vítěz prvního semifinále bude hrát s lepším z dvojice Švédsko - Finsko.

Proti Američanům se česká osmnáctka dlouhodobě trápí. Naposledy je na mistrovství světa porazila v roce 2002. Od té doby schytala i řadu debaklů. Například čtvrtfinále šampionátu 2016 prohrála 0:8. Před rokem však byla blízko senzaci. Zámořské velmoci podlehla 1:2 po nájezdech.