Komentář: Dynastie Vsetína? Třinec už je za půlkou. Rozkol s Varaďou nehrál roli

Vyhlášený tvrďák Václav Varaďa předváděl po zisku dalšího titulu s třineckými hokejisty grimasy jako malé dítě. Dohnaly ho emoce. Dojetí z toho, že se svými svěřenci potřetí za sebou vystoupal na extraligový vrchol. Přitom v průběhu sezony nečekaně oznámil, že u Ocelářů končí. Protože klub nechce jít jeho cestou.

Před dvěma lety podepsal Václav Varaďa v Třinci neobvyklou smlouvu na sedm let. V průběhu aktuální sezony však informoval o předčasném konci a na vlastním webu se snažil zčásti objasnit důvody.

"Přesvědčení, komunikace a strategie rozvoje je nastavena jinak, než s čím jsem ztotožněn já. Tím pádem chybí prostor na samotné naplňování," napsal trenér. Začalo se spekulovat o sporech se sportovním ředitelem Janem Peterkem, o tom, že Varaďa možná přerůstá klubu přes hlavu.

Jeho dosah zdaleka nekončí na střídačce nebo v kabině, chce mít vliv na sebemenší detaily v chodu celé organizace. Vše podřizuje úspěchu. A nutno podotknout, že se podepsal pod všechny třinecké triumfy.

U titulu v roce 2011 zastával roli nezdolného bijce přímo na ledě. O zlatý hattrick v letech 2019, 2021 a 2022 se zasloužil jako hlavní trenér, stejně tak byl u stříbra v roce 2018. Ještě jako asistent Jiřího Kalouse si pověsil na krk stříbrnou medaili v roce 2015. Navrch dovedl k titulu třinecké juniory v roce 2016.

S lehkou nadsázkou, v Třinci chyběl jen u finálové účasti v roce 1998, kdy jako mladý útočník s Buffalem nakonec marně dobýval Stanley Cup.

I proto byly diskuse mezi třineckými fanoušky, zda odvede ve zbytku sezony i po oznámení předčasného konce stoprocentní práci, zcela zbytečné. Nic jiného totiž Varaďa nemá v naturelu. Chce vyhrát za každou cenu.

Jeho rozkol s klubovým vedením nehrál na ledě žádnou roli. Hráči se k odchodu Varadi postavili vzorově, ba o to více chtěli zažít zlaté loučení s trenérem, který mnohé z nich zapracoval do úspěšného kádru.

Kolikrát se jim v základní části zdá Varaďova přísnost až moc velká, na konci sezony při oslavách ve zlatých konfetách rádi zapomenou. Trenér znovu vyždímal maximum z mužstva, které přitom na první pohled až tolik neděsí.

Co se týče soupisky, ve finále byla papírově silnější určitě Sparta. Jména, body, účasti na velkých akcích v mezinárodním hokeji. Třinec má ale tým zocelený bitvami o titul, byť spoustu jeho hráčů nenazvete hvězdami.

Zlatý gól vstřelil Vladimír Svačina, v posledních letech odsunutý z Brna, Pardubic či Vítkovic. V přesilovkách úřadoval žolík Erik Hrňa, jinak psaný až jako třináctý útočník. Čtyřku stabilních beků doplnili Jan Zahradníček s prvoligovým Mikulášem Zbořilem. A rozhodně nepropadli.

S výjimkou kiksu z pátého finále znovu po roce čaroval obrozený gólman Ondřej Kacetl. Výborné play off odehráli Andrej Nestrašil, bratři Ondřej a Michal Kovařčíkovi. Další vítězný zářez mají matadoři starší 34 let (Petr Vrána, Martin Růžička, Vladimír Dravecký, Tomáš Marcinko).

Není to tým, na který byste před startem extraligy bez váhání ukázali jako na obrovského favorita. Tak jako byste to na konci 90. let udělali v případě Vsetína. O to více si v Třinci musí posledních úspěchů vážit.

Vsetín nabouchal kádr z velké části tehdejší reprezentací a vyválčil šest titulů. Oceláři jich mají v součtu s tím prvním z roku 2011 už čtyři. Vsetín získal pět prvních míst v řadě, Třinec tři. V možné honbě za vyrovnáním legendární dynastie je tedy za polovinou.

A další rozdíl. Vsetín pravidelně kraloval už v základní části, v play off soupeřům nezřídka naděloval velké příděly. To Třinec vyhrál základní část naposledy před sedmi lety a v play off se jeho zápasy jen hemží těsnými výsledky. Varaďa vždy uzpůsobí mužstvo klíčovým bitvám, hlavně v tom je jeho kouzlo.

"Šel jsem do toho (v roce 2017) s tím, že do tří let uděláme titul, podařilo se to po dvou. Je fantastické, že se to povedlo třikrát v řadě. Věřím, že moje kroky se třeba do klubu ještě v budoucnu vrátí," uvedl v O2 aréně šťastný trenér. Sám zatím neví, kam dál povedou jeho kroky.

To Zdeňka Motáka s Vladimírem Országhem, kteří na místo Varadi a jeho asistenta Marka Zadiny nastoupí, čeká pořádná výzva. Aby v Třinci nikdo ani nyní nepodlehl uspokojení.

Vlčáků v zádech bude dost. Sparta, ekonomicky rozhodně ne slabší klub než Oceláři, čeká na titul patnáct let. Hradec Králové pátrá po receptu, jak konečně uspět v play off. Petr Dědek pumpuje do Dynama miliony a loví na hráčském trhu jednu velkou rybu za druhou.

Ale Třinec si teď užívá, že letos opět všechny přemohla jeho dračí síla.