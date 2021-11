Další Čech hvězdou draftu? Centr připomíná vzlet Nečase. To jsme nečekali, zní z Varů

Na příštím draftu hokejové NHL by kromě beka Davida Jiříčka mohl nakonec zazářit také český útočník. Karlovarský Jiří Kulich připomíná někdejší raketový vzestup Martina Nečase.

Skautingový úřad NHL v říjnu udělil Kulichovi známku B, naznačující budoucí umístění ve druhém či třetím kole dražby talentů.

Sedmnáctiletý karlovarský centr však o sobě dává vědět stále víc, což už zpozorovali i v zámoří. Stanice TSN v listopadovém žebříčku Craiga Buttona prorokuje Kulichovi 35. pozici. Odtud je jen krůček do prvního kola.

"Jsem přesvědčený, že v prvním kole na řadu půjde. Hrát pravidelně za muže, na přesilovce a v důležitých situacích… Takových hráčů v Evropě tolik není," říká trenér a sportovní manažer karlovarské Energie Martin Pešout.

Kulich v 21 zápasech aktuální extraligové sezony posbíral devět bodů (6+3) a v průměru na ledě tráví skoro 13 minut. Třeba v posledních dvou startech ale hrál kolem 18 minut. Ve střelecké tabulce týmu mu patří dělené druhé místo.

"Myslím, že nejen já, ale všichni ho sledujeme trochu s úžasem, protože jsme nečekali, že by zvládl roli, kterou v mužstvu momentálně má," září Pešout. "Počítali jsem s ním na pozici třetího čtvrtého centra, dneska se ale nebojím říct, že po zranění Jirky Černocha je to náš první centr."

Kulich nastupoval za Energii už v minulém ročníku, a to poté, co nemohl za Chomutov pokračovat v juniorce, kterou ukončila koronavirová pandemie. Nakonec v elitní české lize stihl osm startů. Nebodoval a měl skromný icetime sedm a půl minuty.

Nebylo tak zřejmé, co s ním v novém působišti bude dál. "Měli jsme připravenou variantu, že by pomohl juniorce a pak se objevil na farmě. Ale po návratu z Memoriálu Hlinky a po přátelských zápasech bylo jasné, že místo tady má," vykládá Pešout. "Některé zápasy na začátku mu nevyšly, ale jako trenér musíte mladým věřit. Teď patří k důležitějším hráčům našeho mužstva."

Kulich strmým vzestupem tak trochu připomíná Nečase, který také výrazně zazářil až v draftové sezoně. Pešout to tehdy sledoval z první ruky. Coby asistent Libora Zábranského byl spoluzodpovědný za nasazení Nečase do první lajny brněnské Komety. "A Martin byl tak talentovaný, že vyletěl ještě výš, než jsme před sezonou čekali," vzpomíná Pešout. "U Kulicha je to podobné."

Nečas v 41 startech posbíral 15 bodů (7+8), icetime vyšponoval na 12:41. V draftu pak obsadil dvanáctou příčku. A kdyby manažeři viděli do budoucnosti, skončil by ještě výš. Momentálně patří k nejlepším Čechům v NHL.

K tomu má Kulich ještě hodně daleko, ale je na dobré cestě. "Vyniká dobrým pohybem, čtením hry. Jako centr dokáže propojovat hru mezi obranou a útokem. Má výborný výběr místa a - co je důležité hlavně pro zámořský hokej - nebojí se pracovat na brankovišti. Také má rychlou střelu zápěstím," hodnotí svého svěřence Pešout.

"Samozřejmě jako každý mladý hráč ještě potřebuje zkušenosti, v tomhle je pro něj extraliga skvělá," dodává.

Konkrétně by Kulich mohl zlepšit úspěšnost na buly, aktuálně vyhrává jen každé třetí. Na herní praxi se každopádně může spolehnout. Karlovy Vary ho mají v plánu dál nasazovat, i když se jich týká boj o udržení.

"Nejhorší trenér je ten, který brzdí mladé hráče a nedá jim šanci," říká Pešout. "Druhá věc je, že jestli je někdo tak dobrý, že nám pomáhá, byl bych sám proti sobě, kdybych ho nenasazoval. Prostor pro zlepšení je u Kulicha dvojnásobný oproti starším hráčům."

Jestliže Kulich dál herně poroste, Česko by vedle Jiříčka mohlo mít dalšího zástupce v prvním kole příštího draftu. Což před sezonou předpokládal málokdo.