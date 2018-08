Mrázka zlákala na reprezentaci možnost přípravy s Orctem

před 38 minutami

Mrázek za pár týdnů bude vstřebávat atmosféru nové štace i v zámoří. Letos už podruhé změnil působiště v NHL.

Přerov - Brankář Caroliny Petr Mrázek přivítal možnost zúčastnit se přípravného kempu české hokejové reprezentace v Přerově. Šestadvacetiletá největší hvězda pětatřicetičlenného výběru si nenechala první akci pod novým koučem Milošem Říhou ujít. Pro Mrázka je pětidenní kemp také ideální příležitostí pokračovat v přípravě s trenérem brankářů Zdeňkem Orctem. Poprvé se potkal i s talentem Martinem Nečasem, s kterým bude působit v týmu Hurricanes.

"Já letím do Caroliny za dva týdny. V posilovně už makám nějaké dva a půl měsíce, pak jsem začal jezdit do Litvínova. Chodil jsem na led s týmem a se Zdeňkem Orctem. Ptal se mě, jestli bych chtěl dorazit, a ani jsem neváhal. Je to týden kvalitních tréninků a s dobrou partou. Užijeme si to, zamakáme a o to jde," řekl Mrázek novinářům.

Soustředění v Přerově je věnované převážně práci s hráči, kteří teprve sbírají zkušenosti. Účastník dvou mistrovství světa i Světového poháru z roku 2016, který v NHL odchytal 194 utkání včetně play off, byl také rád, že před sezonou v zámoří se seznámí s plány Říhy a jeho asistenta Roberta Reichla.

"Je to něco nového pro každého hráče a doufám, že si to tak dobře sedne, že se začnou vozit medaile. Doufejme, že se budou doplňovat, že to bude vycházet dobře. Určitě bude chvilku trvat, než si všichni zvyknou na systém a podobné věci, ale myslím, že by v tom neměl být problém," uvedl bronzový medailista z MS z roku 2012.

Mrázek za pár týdnů bude vstřebávat atmosféru nové štace i v zámoří. Letos už podruhé změnil působiště v NHL. V únoru jej získala z Detroitu Philadelphia, které se zranili Brian Elliott a Michal Neuvirth. Flyers mu ale v červnu nenabídli kvalifikační nabídku na nový kontrakt a odchovanec Vítkovic podepsal 1. července roční kontrakt s Carolinou.

"Jsem rád, že to klaplo tak rychle, domluvili jsme se, podepsali smlouvu a mohl jsem se připravovat na sezonu. Ozvali se jako první, řekli si, co od toho očekávají, líbilo se mi to, tak jsme se dohodli," vrátil se Mrázek k dohodě s Hurricanes. Po skončení lukrativní dvouleté smlouvy celkem na osm milionů dolarů bude mít nově plat 1,5 milionu dolarů.

"Peníze nehrály roli, ale na druhou stranu i takové jsou krásné. Spíše šlo o to, že budu v týmu, kde se můžu porvat o jedničku. Je tam Scott Darling a těším se na ten souboj. Trochu se známe, takže o to je to lepší. Každý rok je to nová výzva, začíná se od nuly. Je jedno, jestli je to po dobré sezoně, po horší nebo po jakékoliv. Je to nová výzva pro každého hráče," prohlásil Mrázek.

Carolina v minulé sezoně zaostala ve Východní konferenci na 10. místě o 14 bodů na play off. Posilami se přes léto vedle Mrázka stali obránci Calvin de Haan z New York Islanders a Dougie Hamilton s útočníkem Michealem Ferlandem z Calgary, prorazit se bude snažit dvojka letošního draftu Andrej Svečnikov. Naopak odešli i forvardi Jeff Skinner, Derek Ryan a Elias Lindholm nebo zadák Noah Hanifin.

"Bude tam mladý tým. Nějaké změny byly a možná ještě budou. Uvidíme, jak si to sedne. Ale věřím, že mužstvo bude kvalitní a bude se zlepšovat. Se zástupci Caroliny jsem několikrát mluvil, měl jsem z toho dobrý pocit, takže se tam těším," řekl Mrázek.

Po loňském jediném startu v NHL a následném návratu do extraligové Komety Brno by měl dostat větší prostor v týmu Hurricanes devatenáctiletý útočník Martin Nečas. Mrázek krajana v týmu vítá. "Jsem rád, že tam bude nějaký Čech. Včera jsme se poprvé potkali osobně, tak jsme chvíli kecali a ještě máme do pátku hodně času to probrat," podotkl Mrázek.

Rád mu bude svými zkušenostmi nápomocen. "Martin ani rady nepotřebuje, dospělý hokej už hraje nějakou dobu. Ale určitě mu rád pomůžu, když bude cokoliv potřebovat. Mně dělali kdysi v Detroitu mentora Jirka Hudler s Kubou Kindlem. Když bude potřebovat on něco, tak nebude problém," dodal Mrázek.