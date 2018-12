Konec se nekoná. Do hokejové reprezentace se vrací Němec i Gulaš

před 1 hodinou

Obránce Ondřej Němec z Komety Brno a útočník Milan Gulaš z Plzně, kteří chtěli v minulé sezoně ukončit či přerušit kariéru v národním týmu, jsou v nominaci české hokejové reprezentace na Channel One Cup v Tampere a Moskvě. V sedmadvacetičlenném kádru není žádný nováček.

Představí se také útočník Jiří Novotný z Ambri-Piotty, který naposledy reprezentoval v květnu 2015 na domácím světovém šampionátu v Praze. Byl sice vybrán už na listopadový turnaj Karjala, ale v účasti mu zabránilo zranění.

Kouč Miloš Říha starší s asistentem Robertem Reichlem čtyřiatřicetiletého Němce a o dva roky mladšího Gulaše přesvědčili, aby v reprezentaci pokračovali.

Němec, který je stejně jako Novotný mistr světa z roku 2010, naposledy startoval na únorových olympijských hrách v Pchjongčchangu. "Ondra Němec sice řekl, že už končí v reprezentaci, ale pořád si myslíme, že jeho výkonnost je na takové úrovni, že do reprezentace patří," řekl Říha na nominační tiskové konferenci v Praze.

Gulaš se v Koreji v generálce na turnaj pod pěti kruhy zranil a přišel při své letité smůle o premiérový start na velké mezinárodní akci. "Hovořili jsme s ním, také už nechtěl reprezentovat, ale domluvili jsme se, že by to ještě zkusil. Myslím, že na extraligové scéně je to jeden z nejlepších hráčů u nás," doplnil Říha.

V kádru je dvanáct zástupců z domácí extraligy, devět krajánků z Kontinentální ligy, tři z Finska, dva ze Švýcarska a jeden ze Švédska.

Pod novým koučem Říhou, který po minulé sezoně nahradil Josefa Jandače, vedle Němce, Gulaše a Novotného prožijí první akci brankář Dominik Furch z Čerepovce, obránci Jakub Kindl z Plzně a Ondřej Vitásek z Kunlunu z KHL a útočníci Ondřej Roman z Vítkovice, Michal Bulíř z Magnitogorsku a Tomáš Zohorna z Chabarovsku. Obránce Filip Pavlík také na minulém turnaji nehrál, ale zúčastnil se srpnového soustředění v Přerově.

Roman se představí v národním týmu ještě po mírně delší době než Novotný, protože vypadl z kádru v dubnu v roce 2015 už ze začátku přípravy na domácím šampionát. Útočník Michal Bulíř z Magnitogorsku rozšíří dosavadní dva starty z turnaje Karjala z listopadu 2016.

Poprvé od dubna loňského roku se vrací Jakub Kindl. Naposledy na únorové olympiádě hrál Tomáš Zohorna, který se v týmu potká s mladším bratrem Hynkem z Lahti. Jejich nejmladší sourozenec Radim z Komety Brno, jenž stejně jako Hynek startoval na Karjale, je jen mezi náhradníky.

Český tým se sejde v pondělí v 15:30 v Praze v hale Škoda IceRink ve Strašnicích a ve středu se přesune do Finska. Do turnaje vstoupí ve čtvrtek 13. prosince v 17:30 v Tampere proti Finsku. Po přesunu do Moskvy v sobotu od 13:45 změří síly s Ruskem a v neděli v poledne nastoupí proti Švédsku.

Nominace českých hokejistů na turnaj Channel One Cup v Tampere a Moskvě (13. až 16. prosince):

Brankáři: Patrik Bartošák (Vítkovice; 5 zápasů v reprezentaci), Šimon Hrubec (Oceláři Třinec; 2), Dominik Furch (Čerepovec/KHL; 26),

obránci: Milan Doudera (38 zápasů/1 branka), David Musil (oba Třinec; 8/0), Ondřej Němec (123/13), Jan Štencel (oba Kometa Brno; 2/0), Filip Pavlík (6/0), Petr Zámorský (oba Hradec Králové; 45/2), Jakub Kindl (Plzeň; 22/2), Michal Jordán (Chabarovsk/KHL; 70/5), Jakub Krejčík (Lukko Rauma/Fin.; 77/1), Ondřej Vitásek (Kunlun/KHL; 37/2),

útočníci: Dominik Kubalík (45/11), Jiří Novotný (oba Ambri-Piotta/Švýc.; 148/24), Milan Gulaš (Plzeň; 45/4), Radovan Pavlík (Hradec Králové; 2/1), Ondřej Roman (Vítkovice; 16/4), Michal Bulíř (Magnitogorsk; 2/0), Robin Hanzl (Spartak Moskva/KHL; 31/8), Robert Kousal (Brynäs/Švéd.; 50/8), Andrej Nestrašil (Nižněkamsk/KHL; 21/4), Michal Řepík (Slovan Bratislava/KHL; 60/20), Jiří Sekáč (Kazaň/KHL; 44/3), David Tomášek (Jyväskylä/Fin,; 14/3), Hynek Zohorna (Pelicans Lahti/Fin.; 5/0), Tomáš Zohorna (Chabarovsk; 69/12).