Jandač o olympiádě: Vsadím na zkušenost, letos kompromisy dělat nebudu. Z NHL se vrátili ti horší

před 46 minutami

Hokejová reprezentace vykročila směrem k olympiádě. Nadcházející Karjala Cup je jednou z mála šancí, jak hráče otestovat a sladit dohromady. Kouč Josef Jandač logicky nepočítá omluvenky po hrstech, zároveň dělá minimální kompromisy. Také chce sázet na zkušenost, byť jména pro něj nehrají roli.

Před letošním Karjala Cupem jste zřejmě neměl velké potíže s omluvenkami, že?

V sezoně téhle olympiády všichni evropští kluci cítí možnost jet. Omluvenky se konaly jen při zdravotních potížích. Hráči mají chuť a je to logické. Pokud by nebyl olympijský ročník, nominace by vypadala úplně jinak.

O olympiádu každopádně nebudou bojovat všichni. Máte už v hlavě hokejisty, kteří mají místo jisté?

Nějakých osm deset hráčů k tomu má blíž, nezapírám, ale jména si nechám pro sebe. Může se stát, že přijdou zranění, případně pokles formy, ale to by musel být opravdu výrazný. Když hráči věřím, vezmu ho, i když se mu nebude úplně dařit.

V nominaci jsou tři nováčci. Kromě brankáře Mazance také útočník Nestrašil a bek Moravčík. Čím vás zaujali?

Andrej Nestrašil byl v našem hledáčku už na Světový pohár. Pak přišlo zranění, které ho zastavilo víc, než si sám představoval. Minulý ročník se mu až tak nepovedl. Teď hraje za Nižněkamsk, viděl jsem ho v několika zápasech a pozvánku si zaslouží. Moravčík je hráč, kterého sledujeme delší dobu. Vždycky když jsme ho chtěli pozvat, byl zraněný. Nyní vykazuje stabilní výkonnost, líbí se mi.

Do reprezentace se vracejí Klepiš a Šmíd. Co rozhodlo?

Jejich výkonnost a zkušenost. Právě na zkušenost chci vsadit. S oběma hráči jsem mluvil, dal jsem jim takovou výzvu, jestli se chtějí porvat o olympiádu. Nikomu ovšem nic neslibuju.

O tom, že hodláte sázet na zkušenost, jste mluvil už dřív. Které starší hráče ještě máte v hledáčku?

Ondru Němce, Zbyňka Michálka. Toho bych chtěl vidět na prosincovém turnaji. Stejně jako Martina Erata. Ze starší věkové kategorie je tam ještě Michal Vondrka a Petr Koukal. Zkušenosti mají i Michal Jordán s Janem Kolářem z Chabarovsku.

Je olympiáda pro ty, kteří považovali reprezentační kariéru částečně za uzavřenou, novou motivací?

Určitě, ale olympiáda motivuje každého. Nebudou tam ti nejlepší, ale to není problém ani hráčů, ani náš, ani váš. Takové jsou podmínky. Olympiáda je prostě mimořádná sportovní událost. Z kluků cítím chuť a vůli.

Jak podstatná je pro vás zpráva, že z NHL se vrátili obránci jako Zbyněk Michálek?

Pro mě je vždycky důležitá výkonnost, jména nehrají roli. Kluci se vrátili z NHL z nějakého důvodu, jiní tam z nějakého důvodu odešli. Když to vezmu logicky, ti lepší odešli a ti horší se nám vrátili. Teď nechci někoho degradovat.

Šmíd za mořem skončil kvůli zdravotním potížím, nyní je v Liberci hodně vytěžovaný. Těší vás, že nabral ztracenou formu?

Vidím ho v zápasech poměrně často, komunikoval jsem i s Filipem Pešánem (trenér Bílých Tygrů Liberec, pozn. red.). Kdyby výkonnost neměl, pozvánku nedostane. Je to povahově typ kluka, který je hrozně zarputilý a nechce prohrávat.

V minulé sezoně v reprezentaci vzkvétala mladá obrana, teď se pozornost obrací zpátky ke zkušenějším hráčům, za nimiž jsou úspěchy. Bude nová defenziva dělat méně chyb?

To se uvidí až na ledě. Já beru ty nejlepší možné hráče, které nám český hokej v Evropě nabízí. Hráče, kteří budou mít na olympiádě velkou motivaci a zkušenost, což je důležité, protože se sejdeme a nebudeme mít až tolik času se dát dohromady. Pochopitelně můžeme vzít i někoho z mladších kluků. Teď máme ve výběru třeba Libora Šuláka.

Do brány jste povolal Francouze, Mazance a Bartošáka. Proč?

Nemám moc čas na experimenty, chci vsadit na kluky, se kterými po dobu působení v reprezentaci pracuju. Nejblíž olympiádě jsou pro mě Furch a Francouz. Furch má zatím lepší výkonnost než v minulé sezoně, chytá skoro všechno. U Francouze je situace bohužel složitější, protože se střídá s Děmčenkem, jehož otec se podle mých informací stal trenérem brankářů v Čeljabinsku.

Má kromě zmiňované čtyřky šanci na chytání ještě někdo?

Nechci říkat jména, abych nedemotivoval některé kluky. Pokud někdo bude mít výbornou výkonnost, pozvánka může přijít. Zatím to padlo na tyhle čtyři brankáře.

Na Karjala Cup jste pozval Sekáče, nejproduktivnějšího Čecha v KHL. Budete si na něj dávat extra pozor, když víte, že v reprezentaci už několikrát doplatil na zranění?

Nebudu ho vodit za ručičku, aby ho někde nepřejela tramvaj. Většinou se zranil v zápasech, což neovlivním. Měl smůlu. Věřím tomu, že ji prolomí, bude zdravý a o nominaci si řekne, protože hraje dobře.

Proč v nominaci chybí Červenka?

Ze začátku sezony nenastupoval kvůli zranění, teď už je v zápasovém zatížení. Ještě ale nemá úplně doléčené rameno, takže během pauzy by se chtěl věnovat regeneraci. Je jedním z hráčů, kteří mají zdravotní problémy, a tak nemůžou jet.

A co Kousal? Přemýšlíte o tom, že ho povoláte na Channel One Cup? V prosinci může být dost vytížený, protože Davos má v plánu Spengler Cup.

Momentálně jsem ho vidět nechtěl. Pokud ho budu chtít vidět v prosinci, tak ho povolám a je mi jedno, jestli hraje Spengler. Ruská liga má program, finská liga má program, ale jsou oficiální pauzy. V minulém roce jsem dělal určité kompromisy, hlavně směrem k hráčům, letos je dělat nebudu. Jestli bude mít klub nějaké problémy s uvolněním hráče, je to problém klubu. Chápu, že každý trenér by hráče chtěl mít, ale… Nemají si dávat program do pauzy. Letos opravdu nemám čas, abych dělal kompromisy.

Na Karjala Cupu se představí Kanada se Švýcarskem, ale novinkou je i trenérská výzva, při níž můžete požadovat zpětné posouzení sporných situací. Jelikož tzv. coach challenge může být i na olympiádě, věnujete jí zvláštní pozornost?

Takhle jsme byli připravení už na Světový pohár, takže v tomhle směru se nic nemění. Máme to připravené, rozdělené. Máme i vysílačky, které se někomu nelíbí. Je to prý moc zmodernizované a předimenzované. Pravidla se ale mění.