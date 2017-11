Z Chytila je Kapitán Amerika, do Zlína už asi nepůjde. Dominancí na farmě připomíná Pastrňáka

před 14 minutami

Hokejista Filip Chytil zůstává za Atlantikem a na halloweenskou party dorazil coby komiksový hrdina Kapitán Amerika, což je vcelku symbolické. Varianta, že 18letá česká senzace zamíří zpátky do Zlína, má aktuálně nereálné obrysy.

Praha - Přestože Chytil zkraje sezony vypadl z kádru newyorských Rangers, neodešel do mateřského Zlína, jak bylo v plánu, ale na farmu do nedalekého Hartfordu.

První víkend měl napovědět, zda má tenhle krok smysl. Výsledek je zřejmý. Český centr odehrál v AHL už šest zápasů a nastřádal osm bodů (3+5). Ihned vyletěl mezi hvězdy mužstva. Jestliže nezpomalí, může dříve či později povýšit do NHL.

Tam dosud odehrál dva duely, v nichž zanechal rozpačitý dojem, ovšem důvěru šéfů neztratil. "Chceme dát Filipovi šanci. A on tu šanci chce," řekl před časem deníku New York Post Jeff Gorton, generální manažer klubu z Manhattanu.

Rangers jednoduše věří, že jim Chytil může pomoct už v současném ročníku. Akorát si musí zvyknout na rychlejší hru, užší kluziště a silnější soky. Pobyt na farmě mu v těchto ohledech nesporně prospěje.

Hosták ho uvítá kdykoliv

Generální manažer Zlína Martin Hosták tudíž musí dál čekat, poslední zprávy zpoza oceánu dostal zhruba před týdnem: "Bylo mi řečeno, že Filip zůstává v Hartfordu, dokud bude prospívat podle představ klubu. A co mám informace od skautů, Rangers teď řeší trošku jiné problémy, protože mají špatný vstup do sezony. Filipovi se na farmě hodně daří, takže se nedá očekávat, že by se mělo něco měnit."

S Chytilem nemluvil, protože mu nechce komplikovat život, ale zdůraznil, že ho ve Zlíně uvítá kdykoliv. Deadline neexistuje.

Hosták pořád věří, že největší impulz k rozvoji by 21. hráči posledního draftu dala extraliga: "Byla by to pro něj dobrá škola. Mohl by se tady hodně zlepšit, ale můj názor je v tomhle irelevantní."

Hlavní slovo mají Rangers, kteří vidí Chytila raději na farmě i proto, že na něj mohou dohlížet. Nehrozí, že by trčel ve čtvrté formaci a na přesilovky koukal jen z lavičky.

"My Filipovi nic garantovat nemůžeme," říká Hosták, ale jedním dechem dodává: "V prvních dvou lajnách by u nás určitě hrál. O tohle nikdo strach mít nemusí."

Napodobí Pastrňáka?

Chytil strmým vzletem připomíná Davida Pastrňáka, který za Atlantikem také dělal dojem hned po draftu, ale mezi elitu neprorazil hned.

První pozvánku do NHL dostal od Bostonu ke konci listopadu 2014. Po pěti kláních, v nichž jednou asistoval, šel zpátky na farmu, která mu - jak sám tvrdil - hodně pomohla. Výslovně na ní zářil (28 bodů ve 25 duelech).

Po Novém roce znovu povýšil a konečně začal sázet góly. Ze 46 zápasů ve slavné soutěži nakonec vydoloval slušivou statistiku 10+17.

Je možné, že Chytil vyzraje za pár měsíců podobně jako Pastrňák? "Určitě. A je to moc dobře," tvrdí Hosták. "Jde o kluka, který vyrostl v extralize. Před rokem a půl by asi nikdo netipoval, že teď bude nakukovat do NHL a že bude patřit k lídrům farmářského týmu. Pokud zůstane na farmě, věřím, že během sezony nějaké zápasy za Rangers přidá a že se tam rozkouká."

Rangers momentálně trčí mezi nejhoršími ve Východní konferenci a svého hrdinu nepochybně potřebují. Pomůže jim Kapitán Amerika?