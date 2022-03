Jalonen věří v české zlato z MS: Nejsem ale kouzelník, jen obyčejný chlap z Finska

Nový kouč hokejové reprezentace Fin Kari Jalonen by rád pomohl pozvednout celý český hokej. Zdůraznil však, že chce přitom zachovat jeho identitu.

Uznávaný trenér také přes špatné výsledky národního mužstva z poslední doby věří ve zlato z mistrovství světa, které se v květnu odehraje v jeho rodné zemi.

"Moc rád bych českému hokeji pomohl. Zároveň však chci, abyste věděli, že nejsem kouzelník, na to se musíte připravit. Jsem obyčejný chlap z Finska," prohlásil dvaašedesátiletý Jalonen na tiskové konferenci v Praze, kde ho svaz představil po čtvrtečním jmenování do funkce.

"Hokej se postupem doby změnil, o tom není pochyb. A my se musíme změnit také, je třeba se přizpůsobit," uvedl nástupce Filipa Pešána, jehož vedení svazu odvolalo po neúspěšných výsledcích českého týmu z poslední doby, které vyvrcholily historickým propadákem v podobě devátého místa na olympijských hrách v Pekingu.

Jalonen to jako hráč dotáhl až do NHL, řadu úspěchů má za sebou i v roli hlavního kouče. Od roku 2000 je členem Síně slávy finského hokeje.

"Osmnáct let jsem hokej vrcholově hrál, zhruba dvacet let ho dělám jako trenér. Hokej miluju, je to moje vášeň. A to je asi také ten hlavní důvod, proč jsem přijal tuhle práci," vysvětlil expert ze severu.

Když mu s českou nabídkou volal agent, měl prý hned jasno. "Národní tým je pro mě vždycky pocta a stejně tak to vnímám i v tomto případě. To rozhodnutí bylo opravdu velmi rychlé," připomněl Jalonen, který pobývá v Česku již více než dva týdny.