Jak kapitán vybudil Čechy k zázraku: Byli jsme chcíplí, takhle to nemohlo být

Kapitán Jiří Kulich jako pravý lídr dovedl českou hokejovou dvacítku k druhé medaili na mistrovství světa za sebou. Po loňském stříbru z kanadského Halifaxu slavil v Göteborgu bronz. V duelu o 3. místo proti Finsku si devatenáctiletý talent Buffala připsal dvě branky a stejný počet asistencí a výrazně se podepsal pod obrat z 2:5 na 8:5.

"Je to nejkrásnější pocit, jak ukončit juniorskou kariéru a jsem hrdý na mužstvo. Ukázali jsme světu, že dokážeme hrát s každým a teď máme medaili. Všichni na tom byli se silami stejně. Já jsem se kluků ptal po druhé třetině, jestli jsme trochu unavení. Ale všichni odpověděli, že nejsou. Takže si myslím, že únava v tom nehrála roli. Věřili jsme tomu a šli jsme si za tím," řekl po utkání novinářům Kulich, který má obě medaile stejně jako obránci Aleš Čech, Tomáš Hamara a útočníci Eduard Šalé, Matyáš Šapovaliv a Robin Šapoušek, který na turnaji skončil kvůli zranění po základní skupině.

Češi dohnali proti Finům ztrátu 0:2, ale pak zase ve druhé třetině rychle nabrali mano 2:5. Do hry je ještě v čase 39:05 vrátil brankou v oslabení Ondřej Becher, autor hattricku a celkem pěti bodů.

"Bavili jsme se v kabině, že tomu pořád musíme věřit. A věřili jsme. Řekli jsme si, že všechno musíme pálit na branku, což jsme udělali. Dali jsme gól, to nás nakoplo a ta hra pak už byla naše," uvedl Kulich, který na turnaji nasbíral v osmi zápasech 12 bodů za šest branek a stejný počet asistencí.

Sám burcoval tým k obratu. "Byli jsme tam trošku s prominutím chcíplí na střídačce po té druhé třetině. Takhle to nemohlo být, takže jsem klukům něco řekl, abychom tomu pořád věřili, protože jak vidíte, může se stát cokoliv. Dali jsme pět gólů za třetinu a je to naše," usmíval se Kulich.

Češi v 59. minutě dali čtyři branky během 50 sekund a vytvořili tak rekord juniorských šampionátů. Dosud byly maximem čtyři trefy Kanady proti Švýcarsku v roce 1984 za 68 sekund, které se postarali v 39. a 40. minutě Russ Courtnall, dvěma zásahy Dave Gagner a Dean Evason. Góly Dominika Rymona a Bechera při power play do prázdné branky během dvou vteřin jsou také novým rekordem.

"I trenéři nám říkali, že Finové jsou lidi a jeden gól je může položit, takže jsme se snažili všechno dávat na bránu. Pak nám to tam spadlo a už jsme byli sebevědomější. I v kabině předtím jsem chtěl jsem klukům předat podobnou zkušenost z minulých turnajů. Celou dobu jsem věřil, že to dokážeme otočit," konstatoval Kulich, který svou bilanci na třetím MS dvacítek vylepšil na 29 bodů za 15 gólů a 14 přihrávek z 21 utkání.

I přesto, že si jej Finové hlídali, dokázal se opět prosadit. "Samozřejmě jsem cítil, že se musím dobře nabízet na nahrávku. A Melda (Matyáš Melovský) mě skvěle našel a já jsem neměl jinou práci, než to tam zavěsit, takže musím dát klukům velký kredit. Konečně mi to tam padlo. Ale vůbec nezáleží na tom, jestli já jsem dal ty góly. Důležitý je, co máme tady všichni a to je pro nás, pro celé Česko," řekl Kulich a ukázal bronzovou medaili na krku.

Byl šťastný, že tým dokázal po úvodní porážce se Slovenskem 2:6 přes výhru ve čtvrtfinále nad favorizovanou Kanadou dokráčet k medaili.

"Samozřejmě bylo to těžké, ale myslím si, že všichni jsme splnili tu roli, kterou tady máme a udělali jsme ji perfektně. Od prvního zápasu, co se nám nepovedl, už jsme si jasně řekli, co a jak dál, abychom byli úspěšní. Myslím si, že všichni jsme to pochopili a ukázali jsme světu, že dokážeme hrát opravdu s každým a teď máme tu placku. Jdeme to pořádně oslavit," dodal Kulich.