Hokejisté i podruhé na Švýcarských hrách uspěli, porazili Švýcary 2:1

Zakladatel a bývalý ředitel kryptoměnové burzy FTX Samuel Bankman-Fried by se měl v pondělí dostavit k bahamskému soudu, aby zvrátil své rozhodnutí bránit se vydání do Spojených států, kde čelí obviněním z podvodu. Agentuře Reuters to řekl zdroj obeznámený se situací.

Americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) tento týden obvinila Bankmana-Frieda z podvodu na investorech. Ten podle komise spočíval mimo jiné v tajném odvádění prostředků klientů do jeho společnosti Alameda Research se sídlem v Hongkongu.

Bankman-Fried navíc čelí trestnímu stíhaní kvůli obvinění z podvodu, praní špinavých peněz a porušení zákonů o financování volebních kampaní. Hrozí mu trest až 115 let vězení.