Čtvrtá porážka v řadě. Čeští hokejisté prohráli s Finskem po nájezdech

Pražský městský soud zamítl žádost lobbisty Romana Janouška o započítání doby přerušení trestu do celkové doby výkonu trestu. Uvedla to ve čtvrtek Česká televize. Mluvčí soudu potvrdil, že rozhodnutí padlo, neuvedl ale jaké. Lobbista si odpykává 4,5 roku vězení za úmyslné sražení ženy autem. Do vězení nastoupil v roce 2014, trest měl ze zdravotních důvodů přerušen od března 2016. Do výkonu trestu Janoušek znovu nastoupil letos v červenci.

"Mohu potvrdit, že o žádosti odsouzeného již bylo rozhodnuto, avšak o obsahu rozhodnutí lze informovat až po jeho doručení procesním stranám," sdělil České televizi mluvčí pražského městského soudu Adam Wenig. Janouškův advokát podle televize verdikt nechtěl komentovat. Proti zamítnutí žádosti lze podat stížnost. Pokud by soud žádosti vyhověl, mohl by Janoušek být z vězení zřejmě propuštěn.