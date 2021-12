Sparta i přes výhru na ledě Rögle 3:1 končí v Lize mistrů ve čtvrtfinále

Hokejisté Sparty vyhráli odvetné utkání čtvrtfinále Ligy mistrů v Ängelholmu nad domácím Rögle 3:1, ale po domácí porážce 2:5 se se soutěží loučí.

Vítězství Sparty zařídil dvěma góly v power play útočník Filip Chlapík, ale finiš k postupu nestačil. Lídr švédské ligy a úřadující mistr se v lednovém semifinále utká s Frölundou s českým útočníkem Michaelem Špačkem, která vyřadila Leksand.

"Spokojeni být nemůžeme, protože jsme vypadli, ale v závěru jsme předváděli hokej, jaký chceme hrát. Dokázali jsme si, že umíme být lepší než první tým švédské ligy, ale musíme si to přenést i do extraligy," řekl Chlapík klubovému webu.

Sparta se musela obejít bez útočníků Michala Řepíka a Vladimíra Sobotky, kteří se připojili k české reprezentaci před Channel One Cupem. Úvodní dějství branku nepřineslo a domácí k otevření skóre nevyužili ani přesilovku při Formanově trestu.

Pražanům nabídl první početní výhodu ve 24. minutě faul Ludviga Larssona, ale neumazali ze ztráty nabrané v úvodním duelu minulý týden. Sparta odolala při Tomovově trestu. Před polovinou utkání měl možnost Strnad, který se dostal před Rifalka, ale ten svůj tým podržel.

Vzápětí šel Dvořák pykat za faul loktem na dvě plus dvě minuty, ale první šanci měla v oslabení Sparta. Osamocený Tomáš Jandus na gólmana Rögle nevyzrál a potom držel Pražany Salák, který zlikvidoval především Everbergovu příležitost.

Skóre otevřel až v čase 43:49 Američan Ferguson, který při Doležalově vyloučení po střele Gelinase zamířil z dorážky z pravého kruhu do odkryté branky. Ve 47. minutě se uvolnil také na pravém kruhu Forman přes Sunda a trefil přesně protější horní roh branky. Sparta dál bojovala o naději, ale neprosadila se při Wallinderově vyloučení.

Pražané už šest a půl minuty před koncem začali hrát power play a v čase 54:54 z dorážky doklepl puk do prázdné branky Chlapík. Znovu se pak prosadil z pravého kruhu 87 sekund před koncem, ale dalšího gólu, který by vynutil prodloužení, se už Sparta nedočkala. "Můžu být na náš tým pyšný, protože dnes bojoval. Prohráli jsme si čtvrtfinále v Praze a můžeme jen pogratulovat Rögle k postupu do semifinále," řekl trenér Sparty Jandač.

Rögle BK - HC Sparta Praha 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)

Branky a nahrávky: 44. Ferguson (Gélinas, Kelleher) - 47. M. Forman (E. Thorell, Matuškin), 55. Chlapík (M. Jandus, T. Pavelka), 59. Chlapík (M. Jandus, Polášek). Rozhodčí: Kaukokari, Vikman (oba Fin.) - Lundgren, Nyqvist (oba Švéd.). Vyloučení: 3:6. Využití: 1:0. Diváci: 3442. První zápas: 5:2, postoupilo Rögle.

Rögle: Rifalk - Ekestahl Jonsson, Gélinas, L. Jonsson, Wallinder, Sund, Johannesson, McKiernan - Bristedt, Larsson, Everberg - Kasper, Ferguson, Brithén - Kelleher, Sjögren, Edström - O. Johnsson, O. Tärnström, L. Sjödin - Stromgren. Trenér: Abbott.

Sparta: Salák - M. Jandus, Matuškin, Tomov, Polášek, Mikliš, T. Pavelka, Tomáš Dvořák - Prymula, Chlapík, Buchtele - Přibyl, D. Vitouch, E. Thorell - M. Forman, Z. Doležal, T. Jandus - Dvořáček, P. Hašek, J. Strnad - Šmerha. Trenéři: Jandač a Hořava.

Další zápasy: Frölunda HC - Leksand IF 3:3 (za domácí M. Špaček 0+2) - první zápas 5:2, postoupila Frölunda; Rouen Dragons - Tappara Tampere 0:4 - první zápas 3:3, postoupila Tappara; EHC Red Bull Mnichov - Lukko Rauma 2:1 v prodl. - první zápas 2:2, postoupil Mnichov. Dvojice pro semifinále (první zápasy 4. a 5. ledna, odvety 11. a 12. ledna): EHC Red Bull Mnichov - Tappara Tampere, Rögle BK - Frölunda HC.