Cílem je medaile, říká před juniorským MS Zadina. V AHL chytil velkou formu

před 1 hodinou

Jedním z tahounů hokejové dvacítky na mistrovství světa v Kanadě bude Filip Zadina. Devatenáctiletý útočník, kterého si Detroit na posledním draftu vybral ze šestého místa, netají vysoké ambice mužstva. Na svém druhém juniorském šampionátu chce opora Grand Rapids Griffins přispět k zisku medaile, které se Češi naposledy dočkali v roce 2005.

"Naším cílem je jakákoliv medaile. Plán je dostat se do semifinále. Bylo by úžasné, kdybychom se probojovali až do finále. Chceme hrát dobrý hokej," nastínil Zadina pro web eprinkside.com přání českého týmu.

"Je to pro mě výzva, jelikož budu v národním týmu poprvé v roli vůdce. Chci klukům pomoci. Budou tam ale i další hráči jako třeba Martin Nečas z Caroliny, také on je lídr. Bude to pro nás dobré," věří pardubický rodák.

Startu MS, které se uskuteční od 26. prosince do 5. ledna ve Vancouveru a Victorii, se už nemůže dočkat. "Jsem nadšený. Těším se, že budu reprezentovat svou zemi, bude to obrovská událost. Minulý šampionát byl neuvěřitelný," připomněl Zadina poslední turnaj v Buffalu, kde Češi skončili čtvrtí. V sedmi zápasech nastřílel velký talent stejný počet gólů, k nimž přidal asistenci. A dostal se do All Star týmu.

"Turnaj se mi povedl, hrál jsem dobře a dal několik branek. Zároveň teď ale na mně kvůli tomu leží větší tlak. Musím hrát jako před rokem. Bylo to vzrušující, ale je to už za námi. Máme před sebou novou výzvu. Chci pomoci mužstvu, chceme se společně bavit a hrát dobře. Uvidíme, co se stane. Snad vybojujeme dobrý výsledek," přál si Zadina, jehož účast muselo schválit vedení prvního týmu Detroitu.

"Je to velká scéna a pro něho příležitost. Je mu devatenáct, ale hraje v mužstvu s několika mladíky, kteří teprve překročili dvacítku. V našem týmu a lize je spousta hráčů v rozmezí 25 až 30 let. Jsou to profíci. Tímhle živí rodiny," řekl generální manažer Red Wings Ken Holland.

"Filip si zvyká na hru s těmito hráči. Půjde nyní zpátky k juniorům, kde převezme vůdčí postavení. Na mistrovství světa hrál už před rokem a dařilo se mu skvěle. Teď se tam vrací o rok starší a už jako lídr českého týmu," dodal Holland.

Zadina na svou šanci v NHL zatím čeká. V přípravě zaznamenal v sedmi utkáních dvě branky a nahrávku, ale sezonu začal na farmě v Grand Rapids v AHL, kde si v 26 zápasech připsal 17 bodů za osm branek a devět přihrávek.

"Vše je rychlejší a navíc těžší, neboť hrajete proti dospělým chlapům, kteří jsou silnější. Nedělá mi to potíž, jelikož jsem dost silný na to, abych tam hrál a podle mě se mi daří," prohlásil Zadina.

Se svou výkonností v AHL je spokojený. "Zpočátku to pro tým a ani pro mě nebylo snadné, ale s každým zápasem se cítím jistěji. Hodně se mi teď daří a hraju přesně tak, jak chci. Jsem rychlý na puku a vytvářím spoluhráčům šance," dodal Zadina, který v sobotu kvůli zranění třísla nedohrál souboj s Milwaukee a následující duel proti Rockfordu vynechal.

Poranění by ale nemělo být vážné. Podle původního plánu se má Zadina připojit k mužstvu trenéra Václava Varadi ve čtvrtek.