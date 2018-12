Nová reprezentace: dřina, volnost a návrat veteránů. Cítili křivdu, řekl Říha

před 1 hodinou

Přestože ukončili reprezentační kariéru, jsou zpět. Obránce Ondřej Němec a útočník Milan Gulaš okusí hokejový Channel One Cup. Příště by mohl přijet i Tomáš Plekanec. "Předtím cítili nějakou křivdu, že jim něco nesedělo," vysvětlil návrat veteránů kouč národního mužstva Říha.

Co slíbil, to plní. Opakovaná mantra "mládí není zásluha" platí u Miloše Říhy dvojnásob. Čerstvý šedesátník nepozval na další přípravnou akci reprezentace žádného nováčka (jsou jen mezi náhradníky). "Nikdo nás až tak nepřesvědčil," řekl.

Z 27 hokejistů, kteří naskočili na Karjala Cupu, jich na listopadový turnaj pojede 17. Mohlo jich být i víc, jenže někteří léčí šrámy a třeba odjezd Jakuba Nakládala si nepřála Jaroslavl.

Uvolněná místa nezaplnili zelenáči, nýbrž zpravidla ostřílení borci (celá nominace zde). Jsou mezi nimi i dva, kteří už ukončili reprezentační kariéru - 32letý Gulaš z Plzně a o dva roky starší Němec z Komety.

Překvapivý je zejména návrat brněnského beka a mistra světa z roku 2010. "Ondra řekl, že už končí, ale potom, co jsme se s ním bavili… Jeho výkonnost je na úrovni, že do reprezentace patří," tvrdí Říha.

Stejně smýšlí o Tomáši Plekancovi, který dal národnímu týmu sbohem po minulém mistrovství světa: "Jsme domluvení, že si počkáme na schůzku. Potřebuje si vyřešit svoje problémy. Sdělil nám, ať ho teď necháme v klidu. Uvidíme, jestli by jel na únorový turnaj."

"Ale zase tolik starších hráčů nechceme," upozornil kouč. "Z mého pohledu by měli být dva, aby byli tahouni mužstva."

Česku by výhledově mohl pomoct rovněž Jan Kovář, jenž neuspěl u Islanders ani v Bostonu a momentálně působí v mateřské Plzni.

Velké rošády v sestavě však nečekejte. "Chceme, aby si na sebe kádr zvykl. Aby věřil, že se na mistrovství světa může dostat," říká Říha. A připomíná své vysoké nároky: "Pokud někdo chce reprezentovat, musí držet dlouhodobou výkonnost. Předvádět ji v každém zápase. Dřív bylo jádro jasně dané. Když se tam dostal nový hráč, musel předvést ohromný výkon."

Mladíci to tak oproti éře trenéra Josefa Jandače mají těžší. A ti, kteří by prostor pravděpodobně dostali jako Filip Chytil či Martin Nečas, už hrají za Atlantikem.

Říha vyzdvihl, jak se svými nadějemi pracuje Rusko, které při ligové pauze staví dva výběry. Ten druhý, v němž jsou hokejisté do 23 let, nastupuje třeba proti Slovákům. "Rozšířili to o tenhle olympijský výběr," vypráví 60letý kouč. "To by se mi líbilo u nás. Aby mladí z extraligy odjeli hrát nějaký turnaj. Tímhle bychom měli mužstvo rozšířit, ne tím, že budeme v reprezentaci měnit 80 hráčů."

Národní mužstvo tak vstoupilo do nové, "osekanější" etapy. Mládí není zásluha a pozvánku dostávají i veteráni typu Němce.

Je těžké je přemluvit k návratu? "Vstoupili jsme do toho dobrou nohou," vysvětluje Říha. "Po kempu mladých hráčů se rozneslo, že jsme navodili dobrou atmosféru. To znamená, že budeme tvrdě pracovat, ale hráčům dáme trochu volnosti v tom, že budou hrát český kreativní hokej."

"Nechtěl jsem někoho dostat do situace, aby mi vykládal, že někdo je špatný trenér, někdo dobrý. To nerad slyším. Každý trenér je takový, jaký je. Na střídačce stojí ten, který tam má stát. A všichni se mají podřídit. Oni ale cítili nějakou křivdu, že jim něco nesedělo," pokračoval nový lodivod.

A se smíchem dodal: "Možná ji budou cítit i teď, když přijedou na první tréninky."

Jedním z cílů před květnovým mistrovstvím světa na Slovensku tedy je, aby český tým působil hokejověji. Během probíhající sezony však na přípravu není tolik času. "Proto hráče nechceme zatěžovat tím, že budeme celý den sedět u videa a povídat si, kdo si kam má stoupnout. Stále to používáme, ale minimálně," prozradil Říha.

První medaili po sedmi letech má přinést i dřina: "Chceme udržet tvrdý trénink. Zase se vrátím do historie, i když to někdo nemá rád. Kdysi jsme také neměli top mužstva, ale třeba Rusy jsme porazili srdcem a tím, že jsme byli tvrdě připravení."