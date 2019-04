Hadamczik bez hvězd se upíná k brankáři. Startující MS rozzáří "generační talent"

před 17 minutami

Alois Hadamczik stojí při návratu do hokejové reprezentace před závěrečnou zkouškou. Česká osmnáctka pod vedením 66letého kouče zkusí na mistrovství světa ve švédských městech Örnsköldsvik a Umea navázat na loňský postup do semifinále. Do akce opět půjde bez větších hvězd. Favorité přitom vytáhnou těžké kalibry.

Skupinou s Kanadou, Finskem, Švýcarskem a Běloruskem musí Češi povinně projít nejhůř na čtvrtém místě. Aby pak zvládli klíčové čtvrtfinále, potřebují především skvělý výkon brankáře. Před rokem zazářil Lukáš Dostál, jenž při výhře 2:1 zmrazil skvělými zákroky medailové ambice Kanady. Alespoň bronz však nakonec neklapl. Tentokrát by mohl být klíčovým omaskovaným mužem teprve 16letý Jan Bednář, který pomohl Karlovým Varům k záchraně extraligy. V pěti kláních play out měl procentuální úspěšnost zákroků 91,5. V nominovaném triu jsou ještě Lukáš Pařík a Jan Škorpík. "Když porovnáváme výkonnost Ruska, Finska, Ameriky, Kanady, tak bez nadstandardního gólmana nemůžeme nic vyhrát," řekl pro hokej.cz Hadamczik, jenž by rád ukořistil první dorosteneckou medaili od roku 2014. Jestli ale Češi ve skupině vyloženě nezazáří, čtvrtfinále nejspíš rozehrají proti USA, Rusku, nebo Švédsku, přičemž s prvními dvěma soky mají v sezoně bídnou bilanci. Sbornou skolili jedinkrát z pěti pokusů, od Američanů dostali při třech porážkách 19 gólů. Bezmocně zírali především na Jacka Hughese, který v Kravařích řídil vítězství 5:2 pěti body (3+2). "Je to šílené!" kroutil hlavou útočník Jonáš Peterek. "Jsem moc rád, že jsem si proti němu mohl zahrát. Američané mají spoustu šikovných hráčů, ale je vidět, že on je úplně odskočený. Je to generační talent. Je strašně těžké ho ubránit." Právě Hughes by měl být jedničkou příští dražby talentů NHL, takže se mu rýsuje kariéra v New Jersey. Teď ale myslí na to, aby reprezentační parťáky dovedl ke zlatu. Má kupu zdatných pobočníků, americká soupiska skýtá nálož adeptů na první kolo draftu. "Šílené. Je to generační talent." Čechy v Kravařích zpražil král příštího draftu NHL číst článek Byť jsou Spojené státy největším favoritem, jejich dominance na světovém šampionátu osmnáctek slábne. Můžou za to Finové, kteří čtyřikrát za sebou prosvištěli do finále, kde dvakrát vybojovali zlato. Tentokrát sice nebudou mít hvězdného Kaapa Kakka (nejspíš dvojka draftu), jenž má povinnosti u reprezentačního áčka, ale jako lídr je připravený jiný skvělý útočník Anton Lundell. Švédsko představí extrémně nadané beky Victora Söderströma a Philipa Broberga, Rusy by měl táhnout Vasilij Podkolzin. Kanada nemá nejsilnější kádr, protože některé opory včetně budoucí superhvězdy Alexise Lafrenièrea postrádá kvůli probíhajícímu play off juniorských lig. Stejně ale patří mezi hlavní favority. Největší hvězdou českého týmu je asistent trenéra a bývalý vynikající bek Marek Židlický. Samotná soupiska omračující lesk nemá. Nejvýraznějšími jmény jsou obránce Martin Hugo Haš z finského Tampere a útočník Michal Teplý z Liberce. Ačkoliv hned deset nominovaných hráčů okusilo extraligu, pouze čtyři z nich odehráli alespoň deset zápasů. Kromě Teplého a gólmana Bednáře jde o litvínovského Jana Myšáka a pardubického Filipa Koffera. Nedorazí potenciální opora Jaromír Pytlík, jehož trenéři nepovolali kvůli šrámům z play off kanadské juniorky a nedostatečnému času na aklimatizaci. Naopak nechybí Hadamczikův vnuk Marcel Barinka, který v přípravě dohromady dvěma asistencemi pomohl pokořit Slováky 6:2 a 5:1. Ostrá klání odstartují Češi "zlehka", dnes od 15:30 budou naplňoval roli favorita proti Bělorusku. Ovšem pozor, v přípravě si východní outsider málem vyšlápl na Kanadu, které podlehl 5:6 až po prodloužení.

autor: jzp | před 17 minutami