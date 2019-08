Osmnáctka přišla o dvougólový náskok, přesto Američany v boji o páté místo porazila

před 22 minutami

Čeští hokejisté do osmnácti let zvládli na Hlinka Gretzky Cupu v Břeclavi duel o páté místo se Spojenými státy. Ač po jedenácti minutách vedli již o dvě branky, soupeř zápas srovnal a ten za stavu 3:3 dospěl až do samostatných nájezdů. V nich proměnil rozhodující trefu Pavel Novák.

Oba týmy se utkaly znovu po necelém týdnu a generálce na turnaj, kterou Češi vyhráli 3:1. Svěřenci kouče Karla Berana měli výborný nástup, v 11. minutě vedli už 2:0. Skóre otevřel kapitán Michal Gut a Tobiáš Handl zanedlouho v početní výhodě zvýšil. Skóre se pak změnilo až v 36. minutě, kdy Jack Williams při vlastním oslabení potrestal chybu gólmana Jana Bednáře, jenž rozehrál soupeři přímo na hůl. Cross Hanas pak v 52. minutě vyrovnal, ale už po 17 vteřinách přispěchal s bleskovou odpovědí Jan Myšák. Jenže Noah Ellis se v čase 57:20 postaral o to, že Češi nevyhráli ani na poslední čtvrtý pokus na turnaji v základní hrací době a zápas dospěl do prodloužení. V něm se provinil proti pravidlům Tanner Kelly a domácím stačilo k využití přesilovky při hře čtyři na tři jen 25 sekund - vše před sebou propálil Novák. Sedmí skončili Slováci, kteří v Piešťanech přestříleli Švýcarsko 7:5. Domácí tým otočil z 0:2 na 5:2, ale výhru nakonec potvrdil až v závěru. Od 19 hodin jsou na programu obě semifinále. V Břeclavi se utkají Kanada se Švédskem a v Piešťanech Rusko s Finskem. ČR - USA 4:3 v prodl. (2:0, 0:1, 1:2 - 1:0) Branky: 8. Gut, 11. Handl, 52. Jan Myšák, 67. P. Novák - 36. Williams, 52. Hanas, 58. Ellis.

autoři: Sport, ČTK | před 22 minutami