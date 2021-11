České hokejistky zvládly klíčovou bitvu a poprvé v historii jedou na olympiádu

Obhájce titulu Rus Daniil Medveděv vydřel na úvod tenisového Turnaje mistrů v Turíně výhru nad Polákem Hubertem Hurkaczem 6:7, 6:3, 6:4. Devátý hráč žebříčku ATP při své premiéře na závěrečném podniku sezony světovou dvojku nečekaně potrápil, než po dvou hodinách hry kapituloval.

Čtyřiadvacetiletý Hurkacz tak nezopakoval překvapení z letošního Wimbledonu, kde Medveděva vyřadil v pětisetové bitvě v osmifinále a nakonec v All England Clubu došel až do semifinále. Rus mu oplatil porážku už v srpnu v Torontu a dnes vyhrál další vzájemný duel, který dospěl až do rozhodující sady.

V druhém utkání Červené skupiny se večer střetnou Němec Alexander Zverev a domácí Matteo Berrettini.