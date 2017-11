Frk se v NHL zapsal do statistik po osmi zápasech bez bodu

před 41 minutami

Detroit v noci na středu porazil doma Arizonu 5:3, Frk se na výhře Red Wings podílel jednou asistencí.

New York - Český hokejista Martin Frk se po osmi zápasech bez bodu opět zapsal do statistik, když přispěl v úterním utkání NHL asistencí k výhře Detroitu 5:3 nad Arizonou. Čtyřiadvacetiletý útočník sezonu skvěle odstartoval, v úvodních čtyřech zápasech třikrát skóroval, ale poté se přestal prosazovat a propadl se do čtvrté formace.

Detroit na soupeře vletěl, v prvních třech minutách vyslal osm střel a dvě z nich se ujaly. Na 2:0 zvyšoval parádní ranou do horního růžku Luke Glendening, kterému přihrával puk od mantinelu Frk. Red Wings po snížení hostů odpověděli v závěru druhé třetiny dvěma góly, ale ve třetí části si zápas zkomplikovali.

Arizona, která si včera připsala první výhru v sezoně, i díky deváté trefě Claytona Kellera, který je mezi nováčky nejlepším střelcem i nejproduktivnějším hráčem, snížila v 57. minutě na 3:4. Při závěrečné hře bez brankáře ale zpečetil výhru domácích Darren Helm.

Brankař Detroitu Petr Mrázek zůstal popáté v řadě mezi náhradníky a další český gólman Ondřej Pavelec kryl záda Henriku Lundqvistovi, který s New Yorkem Rangers prohrával po čtyřiceti minutách s Vegas 2:4. Rangers ale ovládli závěrečnou třetinu a čtyřmi zásahy otočili zápas na konečných 6:4. Lundqvist si připsal 408. vítězství v kariéře a v historické tabulce v počtu vychytanách výher je na devátém místě.

Výsledky NHL:

NY Rangers - Vegas 6:4, Minnesota - Winnipeg 1:2, Detroit - Arizona 5:3