Liberec v osmifinále Ligy mistrů podlehl Frölundě, rozhodující gól dala budoucí hvězda

před 21 minutami

Hokejisté Liberce prohráli v prvním osmifinále Ligy mistrů se švédskou Frölundou 2:3. O vítězství Švédů rozhodl sedmnáctiletý Rasmus Dahlin.

Liberec - Hokejisté Liberce podlehli v úvodním osmifinálovém utkání play off Ligy mistrů na svém ledě obhájci prvenství z předchozích dvou ročníků Frölundě těsně 2:3. Bílí Tygři tak k odvetě, která je na programu ve Švédsku příští úterý 7. listopadu, poletí s jednobrankovým mankem.

Vyrovnané utkání rozhodl brankou v přesilovce v 54. minutě teprve sedmnáctiletý obránce Rasmus Dahlin, který je aspirantem na pozici jedničky příštího draftu NHL. Švédský celek díky jeho trefě vyhrál v Lize mistrů v součtu s minulým ročníkem již patnácté utkání v řadě.

Do utkání vstoupili lépe Severočeši, z úvodního náporu ale branku nevytěžili. První přesilovku zápasu si naopak zahráli Seveřané, Will ale svůj tým podržel. Do vedení tak šli v polovině úvodní dvacetiminutovky Liberečtí: Bakoš se protáhl až před Mattsona a krásnou střelou pod horní tyč otevřel gólový účet zápasu. Druhý gól mohli přidat Jašek s Lakatošem, v přesilové hře ale kotouč za záda hostujícího brankáře nedostali.

Nástup do druhé části vyšel lépe hostující Frölundě, která se ve 25. minutě po zásluze dočkala vyrovnání. Chyby domácí obrany využil Stälberg a střelou bekhendem překonal Willa. V polovině utkání pak hostující Lundqvist zužitkoval početní výhodu a obhájce titulu šel rázem do vedení. Liberec byl zaskočený a k vyrovnání mu nepomohla ani čtyřminutová přesilovka, kterou domácí nesehráli vůbec dobře.

Chuť si však Bílí Tygři spravili hned v úvodu třetí části, když dokázal další početní výhodu proměnit ve vyrovnávací branku Krenželok. Poté se hra přelévala z jedné strany na druhou a obě mužstva hrozila z rychlých brejků, vyrovnané skóre ale přetrvávalo.

V 54. minutě pak ale ukázal, proč je odborníky považován za budoucí jedničku draftu, hostující zadák Dahlin. Velký švédský talent se pěknou individuální akcí protáhnul až před Willa a bekhendovým blafákem vrátil Indians vedení. Liberec se ještě v závěru pokoušel o vyrovnání při hře bez brankáře, ani tento tah však domácím nevyšel.

Osmifinále play off hokejové Ligy mistrů, 1. zápas:

Bílí Tygři Liberec - Frölunda Indians 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 10. Bakoš, 44. L. Krenželok (P. Jelínek, Bakoš) - 25. Stälberg, 29. J. Lundqvist (Olofsson, Almquist), 54. Dahlin (Donovan). Rozhodčí: Stano, Kubuš (oba SR) - Lhotský, Ondráček (oba ČR). Vyloučení: 4:5. Využití: 1:2. Diváci: 3712.

Sestavy:

Liberec: Will - Havlín, Ševc, Plutnar, Šmíd, Jánošík, Derner, Pyrochta - Jašek, P. Jelínek, L. Krenželok - Bakoš, Bulíř, Lakatoš - J. Stránský, Hrabík, Ordoš - Bartovič, Vantuch, J. Vlach - Jeník. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Frölunda: Mattson - Dahlin, Almquist, Nyberg, Donovan, Nörstebö, Sigalet, Gunnarsson - Lasch, J. Lundqvist, Grundström - Stälberg, S. Hjalmarsson, Fjällström - Friberg, Andersson, Olofsson - Westerholm, Ehn, Widerström - Emanuelsson. Trenéři: Rönnberg, Johansson a Lundskog.