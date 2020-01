"Železný muž" Hübl víc než extraligový rekord slavil důležité tři body

Hokejový útočník Viktor Hübl oslavil dvěma góly rekordní 1034. utkání v základní části extraligy. Jedenačtyřicetiletý hráč ale svůj zápis do historie po zápase proti Plzni neřešil, hlavní pro něj bylo, že Verva získala tři body. Severočeši jsou totiž aktuálně předposlední a bojují o udržení se mezi elitou.

"Nic to pro mě zatím neznamená, dokud hraji tak to neřeším. Vůbec jsem nevěděl, kolikáté mám utkání. Možná až po kariéře budu spokojený, až se ohlédnu, kolik jsem toho odehrál," řekl Hübl po utkání, které Litvínov vyhrál 5:1.

Litvínov dokázal vyhrát druhé utkání ze tří a z devíti možných bodů získal sedm. "Mám výborné pocity. Potřebujeme body jako sůl, abychom se odlepili ode dna a trošku zachránili sezonu. Musíme táhnout za jeden provaz. Teď se k nám i přiklonilo štěstí, vrátilo se nám to i bodově. Musíme takto pokračovat a věřím, že se posuneme do klidných vod," uvedl Hübl.

Litvínovský matador se střelecky prosadil po dlouhých jedenácti utkáních, což je na střelce jeho formátu nezvykle dlouhá doba. Kapitán Vervy si z toho ale příliš velkou hlavu nedělal. "Konečně mi to tam padlo, takže jsem rád, že jsem pomohl týmu. Vůbec jsem ale neřešil, že jsem nedal tolik zápasů gól. V mém věku to neřeším. Vím, že to vždy přijde a nechci to moc řešit v hlavě," pousmál.

Severočeši v pátek cestují k důležitému utkání do Pardubic, které jsou poslední. Oba celky dělí v tabulce jen bod.

"Nebral bych to tak, že jde o všechno. Je to důležitý zápas, ideální by bylo bodovat, ale nesmíme se upřít jen k jednomu zápasu. Poté je ještě do konce ve hře dost bodů, takže bude čas případné zaváhání napravit. My tam ale určitě pojedeme zápas odmakat a bodovat," dodal Hübl.