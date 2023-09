Překvapení. Voráček se dohodl s Jágrem, pomůže Kladnu

Realizační tým hokejistů extraligového Kladna rozšíří mistr světa z roku 2010 Jakub Voráček.

Čtyřiatřicetiletý útočník, který ze zdravotních důvodů přerušil kariéru v NHL, bude v klubu působit jako mentor.

Rytíři jeho angažování oznámili na oficiálním webu.

"Kubovi jsme nabídli, jestli by chtěl Kladnu trenérsky vypomoci, a těší nás, že přijal," uvedl sportovní manažer Jiří Burger.

Kladenský funkcionář upřesnil, že jedna z nejvýraznějších českých postav posledních let v NHL má u týmu fungovat jako mentor. "A zaměří se hlavně na přesilové hry," doplnil Burger.

Voráček je kladenský odchovanec, do zámoří odešel v roce 2006. Účastník šesti mistrovství světa, olympijských her i Světového poháru v elitní kanadsko-americké lize odehrál 1058 zápasů, vstřelil 223 branek a přidal 583 asistencí. V play off nasbíral ve 49 utkáních 28 bodů (9+19).

V NHL odehrál v minulé sezoně jedenáct zápasů, poté jej Columbus umístil s ohledem na opakované problémy s otřesy mozku na listinu dlouhodobě zraněných hráčů.

Letos v březnu ho klub vyměnil do Arizony, do sezony ale nezasáhl a hrát by neměl ani v následujícím ročníku NHL.

"Seběhlo se to rychle a bylo to i trochu překvapení. Volal jsem si s Džegrem (Jaromírem Jágrem) a dohodli jsme se na nějaké formě spolupráce. Pro mě to bude nová zkušenost a doufám, že Kladnu pomůžu," řekl Voráček.