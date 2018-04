Kometa je mistrem zaslouženě, odchody Erata a Zábranského by ale mohly tým rozbít, myslí si Sýkora

před 1 hodinou

Bývalý trenér Komety Marek Sýkora v obhajobu titulu nevěřil. Nyní však přiznává, že Brno v play off dominovala a titul vyhrálo zcela zaslouženě.

Praha - Hokejisté Brna zapnuli stejně jako i minulý rok po nepřesvědčivé základní části naplno v nejdůležitější fázi sezony a od té chvíle neměli konkurenci. Kometa si dominantním způsobem došla pro obhajobu mistrovského titulu, když stejně jako loni ztratila ve vyřazovacích bojích o zlato pouze dva zápasy. Proto jí podle názoru bývalého trenéra Marka Sýkory titul náleží zcela zaslouženě.

"Kometa je opravdu zajímavé mužstvo. V základní části tak jako hráli nehráli, měli série skvělých zápasů, občas ale také úplně vypadli z rytmu a v ohrožení bylo i jejich místo v šestce. Pak ale jako kdyby hráči prošli nějakou transfuzí, tým se semkl a začal hrát nádherný hokej. Brno navíc v žádné sérii neprožilo nějaké nervy a vyhrálo zcela jednoznačně, stali se zaslouženým mistrem," řekl Sýkora ČTK.

Výborně vybalancované mužstvo

Přiznal, že v zopakování spanilé jízdy Jihomoravanů příliš nevěřil. "Dlužím do Brna jednu omluvu - před čtvrtfinálovou sérií s Vítkovicemi jsem si myslel, že Ostravané mohou vyhrát, nebo Brno alespoň hodně potrápit, jenže Kometa vyhrála 4:0 na zápasy. Líbí se mi na nich, že mají takovou tu střeleckou sílu, což je jinak jeden z největších malérů českého hokeje," připomněl devětašedesátiletý Sýkora.

Faktorů pro celkové prvenství však do sebe v případě brněnského titulu, v pořadí již třináctého v klubové historii, zapadlo více. "Slýcháváme, jak si pochvalují, že mají skvělo partu a podobně. Především jsou to ale skvělí hráči, nejsou tam žádní slabí, jde o výborně vybalancované mužstvo, které táhnou Martin Erat s Leošem Čermákem, ve vynikajícím světle se ukazoval také Hynek Zohorna," vyzdvihl Sýkora.

Kometa se mu však díky předvedeným výkonům zamlouvala i hrou v obraně. "Tam jsou kromě Krejčíka a Ondřeje Němce defenzivní beci, ranaři, kteří jsou tvrdí a nepříjemní. Nevidíte od nich žádný světový hokej, jenže hrají spolehlivě a plní bezchybně svou úlohu. Vše doplňují mladí hráči v čele s Nečasem, jež Libor Zábranský zabudovává do týmu. Nelze opomenout brankáře Čilika, kterému vyšlo skvěle druhé play off za sebou," dodal Sýkora.

Jak dlouho by mohla Kometa dál dominovat, je však diskutabilní. "Tam je mnoho otázek; jestli mužstvo zůstane pohromadě, zda bude Martin Erat hrát dál, jestli trenér neodejde k národnímu týmu, což by mohlo tým rozbít… Je toho víc, co hraje roli," přemítal Sýkora.

"Myslím si ale, že vedení tam hlavu na to má, zdá se, že dobře vědí, jak hokej dělat. Rozhodující je také to, že mají peníze, tahle stabilita je zásadní. I když fanoušci to třeba moc nevnímají, je to alfou a omegou působení klubu," zdůraznil Sýkora.

Odchod Zábranského k reprezentaci by pro Kometu nebyl jednoduchý

Přechod trenéra, ale zároveň i majitele týmu Zábranského, na střídačku národního týmu, by považoval za velkou ztrátu. A právě jména Zábranského a plzeňského šéfa Martina Straky byla v souvislosti s převzetím funkce po odcházejícím Josefu Jandačovi v posledních týdnech nejčastěji skloňována.

"Libora Zábranského neznám osobně, ale působí na mě dojmem člověka, který ví, o co jde. Kometa hraje, má to nějaký smysl, dokážou se v pravou chvíli sebrat, to není samo sebou. To nezvládnou hráči sami o sobě, ale potřebují někoho, kdo je vybudí. A právě Zábranský, jenž má k sobě pracanta Kamila Pokorného, do toho pak vstoupí jako majitel, trenér a především kouč, který nejspíš v pravou chvíli řekne, co je třeba. Jeho odchod k nároďáku by podle mého nebyl pro Kometu jednoduchý," řekl Sýkora.

Finále se mu celkově líbilo, byť skončilo už po pěti utkáních. "Třinec sice vcelku jednoznačně prohrál, ale předváděl pěkný hokej. Scházel jim střelec Martin Růžička, což je samozřejmě znát. Měli tam výborné pasáže v zápasech, vynutili si šance, ale nedali je. I na ně platí, že jsou zoufalí ve střelbě, někteří ti kluci to tam spíš házeli, než stříleli. Jinak bych je chtěl ale pochválit," ocenil Sýkora.

"Vylétli mladíci Cienciala s Kovařčíkem, vzadu hrál dobrý part Doudera, jen možná Hrubec, který podává jindy velmi sympatické výkony, nebyl ve finále úplně stoprocentní. U gólmana platí, že k výhře od něj potřebujete, aby předvedl něco navíc ke svému standardu. A to přesně předváděl Čiliak," porovnával Sýkora.

Sparta jako největší zklamání

Za největší zklamání označil Spartu. "Tak špatnou ji nepamatuji, ale o těch důvodech musí nejlépe vědět oni sami, to mi nepřísluší komentovat. Jakožto Plzeňáka mě samozřejmě mrzí, že Škoda neporazila Kometu, ale týmu chyběl drajv ze základní části, v níž přitom hráli opravdu skvěle a předčili ostatní o třídu," připomněl Sýkora. "Pozitivní naopak byla v play off hra Liberce, jenž měl zvláštní sezonu. Chvíli byli skoro na sestup, ale pak se zvedli a předvedli výborné výkony," doplnil Sýkora.

Kvalita celé extraligy zůstává v jeho očích zhruba stejná. "Je ale rychlejší a vyrovnanější. Myslím si však, i když se to asi mnohým nebude líbit, že jsme malá země na 14 extraligových týmů. I když je to i otázka byznysu, hlasoval bych pro méně mužstev, trošku to zhustit. Alespoň o dva týmy bych extraligu zredukoval. Důvod? Na zápasech, které jsem viděl osobně, byla řada hráčů, kteří nemají v extralize co dělat, ale tím počtem mužstev to místo v extralize mají," prohlásil Sýkora.