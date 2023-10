"Řekněte mi, jakej to má smysl?" Zoufalého Jágra rozzlobili vlastní fanoušci

Majitel hokejistů Kladna Jaromír Jágr byl po nedělním šlágru proti Pardubicím pořádně rozladěný. Ne tak proto, že Rytíři doma s favoritem prohráli vysoko 2:6. Více ho naštvala slabá návštěva na kladenském stadionu.

Minulý pátek Kladno doma slavně vyhrálo nad Olomoucí před návštěvou těsně přesahující 3000 diváků.

Tým, který pravidelně bojuje o záchranu v extralize, dosáhl poprvé od roku 2008 na sérii sedmi bodovaných zápasů v řadě.

Očekávalo se tedy, že v neděli proti atraktivnímu soupeři bude stánek Rytířů plný a natěšený.

To se však nestalo, do ochozů dorazilo jen 2956 lidí. Jágr svou frustraci po utkání vyjádřil prostřednictvím sociálních sítí.

"Sedmkrát za sebou bodujeme, hrajeme hezký bojovný hokej, přijedou Pardubice, možná nejlepší tým v Česku, rozhodně s největším rozpočtem. Je neděle a přijde nás podpořit 2200 platících diváků. To jako fakt?" zlobila se legenda, i když v té chvíli měla chybnou informaci o počtu fanoušků.

"Tak a teď vy, co máte na vše odpověď, mně řeknete, jakej to má smysl? Pro koho se to hraje?" pokračoval Jágr.

Kladenský stadion má kapacitu 5200 diváků a tým má druhou nejnižší návštěvnost v sezoně, hůř je na tom jen poslední Mladá Boleslav.

"Vždyť i na Boleslav přišlo více lidí, a to jsou poslední a naposledy doma dostali 0:8," podotkl Jágr, ovšem mylně. Na stadion Mladé Boleslavi totiž v neděli dorazilo 2479 lidí, tedy o zhruba 500 méně než v Kladně.

Nedělní duel proti Pardubicím nabídl loučení s Tomášem Plekancem, který v sobotu oznámil konec kariéry ze zdravotních důvodů.

Symbolicky ve 14. minutě mu příznivci aplaudovali ve stoje, Plekanec zápas sledoval s rodinou z VIP prostorů. Divákům zamával a rozloučil se prostřednictvím videonahrávky.