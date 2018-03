Půjde Sparta potřetí v historii do play-out? Jde po ní Růžička, Boleslav vzývá poslední naději

před 3 hodinami

V pátek a neděli se definitivně rozhodne o účastnících play-off a play-out tuzemské extraligy. O vítězi základní části je přitom už rozhodnuto, ale za Plzní zuří těžké boje. Účast v play-off například stále nemá jistou Sparta, na jejíž zaváhání čekají chomutovští Piráti i Mladá Boleslav. Přímý postup do čtvrtfinále mají na dosah Pardubice, elitní čtyřku, a tím i domácí prostředí pro čtvrtfinále chtějí udržet Vítkovice i Třinec.

Praha - Hokejisté Pardubic budou po středečním zajištění účasti ve vyřazovacích bojích usilovat v pátečním 51. kole extraligy na ledě Třince o další překvapivý krůček ke čtvrtfinálové jistotě. Nahání je ale hned trojhlavá smečka pronásledovatelů, kterou tvoří Liberec, Olomouc, jež jsou o bod zpět, a Zlín s dvoubodovým mankem.

Oceláři, kteří by mohli být při svém postavení i čtvrtfinálovým sokem Dynama, však nemají ještě pevně zarezervované třetí místo. O zbývající místenku v předkole se budou prát Sparta, Chomutov a Mladá Boleslav, která potřebuje k uchování naděje získat na ledě Pražanů všechny body.

Třinec má ještě teoretickou šanci na druhé místo, ale daleko více se dívá za sebe na čtvrté Vítkovice. Proto potřebuje doma proti Pardubicím ideálně naplno zabodovat. "Všechny tři zápasy s Pardubicemi byly ohromně vyrovnané, urputné, dvakrát je rozhodly až nájezdy. Bude to podobné, ale doma chceme uspět," řekl trenér Václav Varaďa, který bude postrádat Svačinu a Linharta.

Východočeši mají nejlepší výchozí pozici do finiše, ale také nelehký los: v neděli zakončí dlouhodobou fázi soutěže derby s Hradcem Králové. "Od začátku sezony hovoříme o postupných krůčcích a tak to vnímáme i nyní. Udělali jsme předkolo, teď myslíme dále. Opačný myšlenkový postup by nebyl správný. Nyní můžeme říkat otevřeně, že bojujeme o přímý postup do čtvrtfinále," prohlásil kouč Miloš Holaň.

"Je dobře, že máme jistý postup do předkola a můžeme hrát s čistší hlavou. S Oceláři jsme v sezoně odehráli kvalitní a vyrovnaná utkání. Ve všech třech jsme bodovali, dvakrát jsme prohráli až po nájezdech. Věřím, že z hráčů spadne napětí a předvedou výborný výkon," doplnil Holaň.

Kýhos vzývá mizivou naději

Spartu čeká třetí domácí zápas za sebou. Po prohře s Olomoucí a výhře nad Zlínem bude postup do předkola play-off hájit proti Mladé Boleslavi. "Máme vše ve svých rukou, to je ideální situace. Nemusíme spoléhat na další, jestli někdo někde vyhraje nebo prohraje. Jdeme do závěru s tím, že si vše uhrajeme sami," řekl asistent trenéra Jaroslav Nedvěd.

Mladá Boleslav získala na ledě Sparty tři body jen jednou v historii, v září 2014 díky těsné výhře 4:3. Na Spartu ztrácí už pět bodů i proto, že nezvládla středeční domácí duel s Olomoucí. Vedla sice 3:0, ale prohrála 3:4 v prodloužení a připsala si čtvrtou porážku v řadě. "My jsme doufali, že zápas zvládneme a pak si to se Spartou rozdáme, ale ta naděje je asi už úplně mizivá," prohlásil trenér Mladé Boleslavi Vladimír Kýhos.

"Když nezvládneme takový zápas, tak nevím, co bychom chtěli dělat v play-off. Možná tam ještě nějaká naděje je, ale když budeme hrát takhle, tak už není. Musíme hrát úplně jinak. Budeme se pokoušet o zázrak," doplnil útočník Jakub Orsava.

Pokud by Sparta po víkendu skončila v play-out, stalo by se tak teprve potřetí v historii samostatné české ligy, naposledy o udržení hrála v roce 2011, poprvé v roce 1995.Také tehdy u toho byl jako trenér František Výborný.

Zlín už má vzhledem k losu posledních dvou kol jistotu předkola play-off i v případě, že nezíská ani bod. "To nic nemění na situaci, že chceme zvládnout poslední dva zápasy tak, abychom se v tabulce posunuli. V minulém kole na Spartě jsme nezvládli přesilovky, a ještě jsme se připravili o lepší výsledek vlastní brankou. Chtěli bychom tento výpadek nyní na domácím ledě napravit," řekl trenér Zlína Robert Svoboda. Do sestavy by se už mohl po zranění vrátit kapitán Veselý.

Chomutov potřebuje udržet Spartu na dohled. "Je úplně jedno, že hrajeme venku, a k tomu ve Zlíně. Jsme jedenáctí, ale jsme vyrovnaní s každým. Budeme dělat všechno pro to, abychom tam vyhráli, protože ty tři body nutně potřebujeme. Oni jsou urputní, umí bránit, není to nic, co by nás mělo překvapit. Není to jen o tom, ale je to trošku i o štěstí. Smůly jsme dostali letos dost, snad se to teď otočí. Samozřejmě přej a bude ti přáno, ale Spartě přát nebudeme a pak si to v posledním zápase s nimi rozdáme o to, kdo tam bude a kdo ne," prohlásil útočník Vladimír Růžička mladší.

Liberec naplno využil dvojzápas proti předposlední Jihlavě. Šest bodů mu vyneslo nejen jistotu předkola, ale i možnost poslední čtvrtfinálové místo uzmout pro sebe. Také los Bílých tygrů je však ošemetný - doma hostí Plzeň a končí v Ostravě.

"Chci vyhrát každý zápas. Jsem rád, že jsme si ty dva s Jihlavou mohli odškrtnout, v pátek nás čeká třetí, v neděli čtvrtý. Doufám, že až dohrajeme v neděli ve Vítkovicích, tak budeme ti šťastní, že jsme udělali šestku," řekl brankář Roman Will. "Myslím, že jsme na tom dobře, hrajeme dobrý hokej a v pátek můžeme Plzeň porazit," dodal Will.

Olomouc sní o přímém postupu

Plzeň podruhé v historii samostatné české ligy dosáhla na Prezidentský pohár, ale rozhodně nechce nic vypouštět. "Nesmíme usnout na vavřínech. Sezona teprve začíná. A my se musíme dobře připravit na play-off," uvedl plzeňský kapitán Petr Kadlec.

Olomouc si dvěma výhrami venku definitivně zajistila účast v play-off a díky obratu v Mladé Boleslavi ještě stále pošilhává po přímém postupu do čtvrtfinále. Od šestých Pardubic dělí Kohouty jen bod. Zbývajícími soupeři Hanáků jsou Brno a v neděli Jihlava.

Hokejisté Komety touží v posledních dvou kolech vylepšit páté místo, aby získali v prvních čtvrtfinálových duelech výhodu domácího prostředí. "Po přestávce se také chceme dostat do lepšího tempa, které nám v posledním zápase proti Plzni v některých pasážích chybělo. Potřebujeme hrát důsledněji zejména v defenzivě, kde doplácíme na chyby," uvedl trenér Kamil Pokorný, který má k dispozici kompletní tým.

I zisk jediného bodu z domácího souboje s Jihlavou bude pro Hradec Králové bez ohledu na další okolnosti potvrzením druhé příčky, neboť Mountfield má při pětibodovém náskoku na Třinec lepší bilanci vzájemných zápasů.

Jihlava v posledních čtyřech zápasech nebodovala a hrozba baráže se přibližuje. Propast mezi třináctou Duklou a dvanáctou Mladou Boleslaví vzrostla na 12 bodů. Po olympijské přestávce se Dukle nevydařily dva zápasy v Liberci. "V posledním utkání jsme už podali lepší výkon a byli vyrovnaným soupeřem. Stále nás sráží neproměněné brankové příležitosti. Věřím, že ještě nějaký bodový zisk v posledních dvou kolech urveme," poznamenal trenér Dukly Petr Vlk.

Ještě o tři body hůře je na tom poslední Litvínov, jenž přivítá Vítkovice. Ostravané budou v závěrečných dvou kolech základní části odrážet atak páté Komety, před kterou mají dvoubodový náskok a horší vzájemné zápasy. Navíc jsou vinou velké marodky nuceni před zápasem v Litvínově kombinovat v sestavě, protože jim scházejí Kolouch, Květoň, Mahbod, Kucsera, Urbanec a potrestaný Roman.

"Musíme připočíst také Pytlíka, u něj je domluva nastavená tak, že si musí plnit povinnosti v play-off ve Žďáru nad Sázavou. Jinak máme v plánu hrát v obdobné sestavě jako proti Hradci a také se chceme prezentovat stejnou hrou. Je otázkou, v jakém rozpoložení bude vzhledem k dalšímu programu Litvínov, očekávat lze vše, jen ne odevzdaného soupeře," uvedl trenér hostů Jakub Petr.