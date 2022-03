Pražská zoologická zahrada dneškem vstoupila do své 91. sezony. Návštěvníci by se měli dočkat dvojice luskounů, která do Prahy dorazí ze zoologické zahrady v tchajwanské metropoli Tchaj-pej. Chovný pár bude obývat expozici Indonéská džungle. Zoo také 28. září plánuje otevřít nový pavilon goril a připravuje výstavbu nového pavilonu pro lední medvědy. Při slavnostním zahájení sezony to dnes uvedli ředitel zoo Miroslav Bobek, pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a jeho náměstek Petr Hlubuček (STAN).