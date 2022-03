Chtěli mě hodit do popelnice, na hokej nechodím, říká Janecký. Dynamu přeje medaili

Otakar Janecký je legendou pardubického hokeje, v 80. letech s Teslou dvakrát vyhrál československou ligu, v roce 2003 dotáhl mužstvo jako kapitán do finále extraligy. Kvůli pošramoceným vztahům s fanoušky a vedením teď na stadion nechodí, ale po dlouhé době věří v úspěch Dynama v play off. Předkolo proti Karlovým Varům rozjely Pardubice výborně.

Dynamo v pátek přehrálo Energii na vlastním ledě 3:2, v sobotu přidalo do série hrané na tři vítězná utkání druhý bod po triumfu 4:2. Dnes od 19 hodin už mohou pardubičtí hokejisté v Chomutově, karlovarském azylu, završit postup do čtvrtfinále.

"Bylo by dobré, kdyby kluci získali třetí bod a rychle postoupili," uvažuje bývalý pardubický útočník i trenér Otakar Janecký. Zatím Dynamu skvěle vycházejí vstupy do zápasů, v obou prvních třetinách jeho hráči soupeře porazili i výrazně přestříleli a určili tím ráz utkání.

Dvěma góly se chytil Adam Musil, bodovat se nadále daří střelci Robertu Říčkovi, Davidu Ciencialovi či nejproduktivnějšímu obránci základní části extraligy Janu Košťálkovi. Výraznými postavami prvních dvou klání byli rovněž Lukáš Anděl a dvacetiletý Ondřej Rohlík.

Bylo správné, že Krále podrželi

"Ten tým je dobře poskládaný, máme také kvalitního brankáře Dominika Frodla. Nákupy se povedly, je to silný mančaft a ještě to ukáže," podotýká Janecký. Obavy u něj neprobudil ani nepovedený konec základní části.

Pardubice od poloviny února prohrály osm zápasů v řadě, získaly v nich jediný bod a ztratily do té doby celkem jistou pozici v první čtyřce, která by jim zaručila přímý postup do čtvrtfinále. Spekulovalo se o odvolání trenéra Richarda Krále, vedení mu však ponechalo důvěru.

Podle čtyřnásobného bronzového medailisty z olympiády a mistrovství světa Janeckého správně. "Tým po celou základní část prokazoval, že je silný, držel se na třetím místě, sahal po prvním. Je lepší, že Ríša zůstal, než kdyby se tam měli točit trenéři," tvrdí.

Sám byl účastníkem trenérských veletočů za minulé éry pardubického hokeje pod vedením radnice a s cestou Krále, který je u mužstva už rok a půl, souhlasí. "S výjimkou těch osmi zápasů to Ríšovi klapalo, navíc má u kluků autoritu jako bývalý vynikající hráč," pokračuje Janecký.

Věří, že brzký postup přes Karlovy Vary by mužstvo uklidnil před boji s papírově silnějšími soupeři. "Přál bych si, abychom to dotáhli k medaili. Pokud se postoupí do čtvrtfinále, bude dál záležet na týmové práci i štěstí, na tom, jak bude mančaft vnitřně silný," říká bývalý forvard.

"Proti favoritům jsme se ale vždy dokázali vytáhnout, i za mých časů. Ani v této sezoně nemáme třeba proti Třinci nebo Spartě špatnou bilanci," přemýšlí Janecký o konfrontaci s možnými soupeři o medaile. Na každý pád po postupu přes Energii by ve čtvrtfinále čekal nejdříve Motor.

Na stadionu přes dva roky nebyl

A byť Janecký pardubickému týmu přeje úspěch, fandit přímo na stadion nechodí. "Abych řekl pravdu, tak po tom, co mě fanoušci chtěli hodit do popelnice, jsem na zimáku ani jednou nebyl. Hokej si zapnu v televizi, když je nálada," usmívá se jednašedesátiletá legenda.

Muž, jehož vyřazený dres s číslem 91 přitom slavnostně visí pod stropem pardubické arény, upadl v nemilost některých fanoušků po startu sezony 2019/20. Dynamo padlo na samé dno tabulky, v předchozím ročníku se zachraňovalo v baráži.

Janecký tehdy dělal asistenta trenérovi Radku Bělohlavovi a od příznivců Pardubic si vyslechl, že z týmu vyštval dřívějšího kouče Miloše Holaně či útočníka Petra Sýkoru. Při jednom zápase přišli s transparentem, že pro ně není legenda, ale krysa.

Zloba nakumulovaná i proti sportovnímu manažerovi Dušanu Salfickému vrcholila v prosinci 2019. Po utkání s Plzní počkali fanoušci za halou, aby mohli své názory sdělit od plic a tváří v tvář. Janeckého, jenž odjížděl ze stadionu na kole, rozčílený dav obklíčil.

Dobré vztahy nemá ani se současným vedením po nástupu majitele Petra Dědka. "Na Pardubice jsem nezanevřel, ovšem komunikace mezi dnešním vedením a bývalými hráči není taková, abychom tam chodili. To se netýká jen mě," poznamenal Janecký.

Co přesně mu vadí, to však rozebírat nechtěl. "Je to škoda, i další hráči, kteří pro Teslu a Dynamo hodně udělali, by si zasloužili, aby se rétorika klubu vůči nim změnila," dodal neurčitě.

"Ale nechci házet žádnou špínu a něco komentovat. Jde mi o to, abychom nehráli u dna, abychom odváděli dobré výkony a hráli o velké výsledky," uzavírá muž, který jako hráč zářil i ve finském Jokeritu.