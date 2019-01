Oslavenec Kvapil řídil výhru s Boleslaví a pomohl Liberci do čela extraligy

před 9 minutami

Lepší oslavu narozenin si snad ani nemohl přát. Liberecký útočník Marek Kvapil byl hlavní postavou svého týmu v derby proti hokejistům Mladé Boleslavi, které Bílí Tygři vyhráli jasně 4:1. Čtyřiatřicetiletý rodák ze slovenské Ilavy k vítězství přispěl gólem a dvěma asistencemi. Desátá domácí výhra v řadě pak navíc Severočechy vynesla do čela extraligové tabulky.

"Spokojenější asi být ani nemohu. Dnes nám to opravdu sedlo a dařilo se nám. Jen škoda, že takových utkání není ještě více. Byl to však velice těžký zápas, soupeř nám nedal nic zadarmo. Jsme rádi, že jsme utkání zvládli, získali tři body a i nadále se tak držíme na vítězné vlně," radoval se po utkání Kvapil.

Po bezbrankové první třetině dostali domácí vyprodanou Home Credit Arenu do varu ve druhém dějství, kdy třemi parádními góly rozhodli utkání ve svůj prospěch. "Snažili jsme se hrát jednoduše po celý zápas. To, že nám padly pěkné góly po hezkých kombinacích, je ale samozřejmě plus," pochvaloval si mistr světa z roku 2010.

"Jinak se ale vždy snažíme hrát aktivně, hodně střílet a tlačit se do branky. Někdy dáme ošklivé góly, dnes nám tam zase pro změnu napadaly pěkné branky. V konečném důsledku je to však úplně jedno, nevybíráme si," doplnil dvojnásobný vítěz Kontinentální ligy s Dynamem Moskva.

Kvapilova formace s Tomášem Filippim a Radanem Lencem byla v utkání opět hodně vidět a zařídila tři ze čtyř branek Bílých Tygrů. Nejproduktivnější muž extraligy si spolupráci se spoluhráči nemůže vynachválit.

"S klukama v lajně mi to sedí a hokej mě s nimi strašně baví. Doufám, že i oni jsou se mnou zatím spokojení. Nám je však celkově jedno, kdo s kým hraje. Snažíme se plnit pokyny trenéra a držet náš systém. Zatím nám to šlape velmi dobře a všichni doufáme, že nám to tak vydrží co nejdéle," přál si Kvapil, extraligový šampion s Brnem z roku 2017.

Bílí Tygři vyhráli sedmé z posledních osmi utkání a vyhoupli se do čela extraligového pelotonu. Na druhý Třinec, který má o zápas méně, mají náskok jednoho bodu. Kvapil však první místo v tabulce příliš neřeší, více ho těší fakt, že Liberec dokáže bez větších výkyvů stabilně připisovat body na konto.

"Je to příjemné, ale jsme především rádi, že se nám daří celkem pravidelně bodovat. Sezona je ještě dlouhá a člověk nikdy neví, kdy přijde třeba nějaká menší krize. Soustředíme se prostě na každý jeden zápas a makáme, co to jde. Jsme rádi, že se nám daří a hrajeme v tabulce nahoře," řekl Kvapil.

32. kolo hokejové extraligy:

Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 23. Lenc (Filippi, M. Kvapil), 35. Birner (Šmíd, Ordoš), 38. M. Kvapil (Lenc, Filippi), 50. Filippi (M. Kvapil) - 54. D. Šťastný (Žejdl). Rozhodčí: Hradil, Hejduk - Pešek, V. Hanzlík. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 7500 (vyprodáno).

Liberec: Will - Stříteský, Derner, Hanousek, Šmíd, Doherty, Ševc, Havlín - L. Hudáček, Redenbach, Birner - Lenc, Filippi, M. Kvapil - Ordoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Valský, J. Vlach, Zachar. Trenéři: Pešán a Augusta.

Mladá Boleslav: Kantor - Bernad, Němeček, Pláněk, Hrdinka, Kurka, Dlapa - Vondrka, T. Knotek, Skalický - D. Šťastný, Žejdl, L. Pabiška - M. Látal, P. Musil, Flynn - P. Kousal, Najman, Grim. Trenéři: M. Hořava, Rulík a Patera.