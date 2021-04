Omluvenku pro sousedy snad dneska bratr potřebovat nebude, smál se po derby Holeš

Slávistický fotbalista Tomáš Holeš byl nadšený, že si v tomto týdnu splnil sny. Osmadvacetiletý defenzivní univerzál nejprve ve čtvrtek v závěru nastavení zařídil Pražanům remízu 1:1 v úvodním čtvrtfinále Evropské ligy na půdě Arsenalu a dnes vedoucím gólem nasměroval svůj tým k výhře 2:0 v 26. ligovém kole v derby nad Spartou.

Přestože "Červenobílí" výrazně zvýšili náskok v tabulce, Holeš ještě boj o titul za rozhodnutý nepovažuje.

"Že dám gól na Arsenalu a pak vítězný v derby, to by mě samozřejmě nenapadlo. Nějak se to prostě sešlo. Šel jsem tomu naproti a byl jsem za to odměněný. Musím říct, že si teď plním sny. Gól na Arsenalu, gól v derby, to jsou góly, na které nezapomenete. Takže teď mám fakt krásné období," řekl Holeš v on-line rozhovoru s novináři.

V derby otevřel skóre těsně před pauzou poté, co se prosadil technickou střelou levačkou k tyči. "Myšlenku, že bych chtěl jen udržet do přestávky míč, jsem neměl. Prostě jdete na bránu. Viděl jsem, jak byl Nico (Stanciu) volný. Krásně mi to narazil do kroku. Viděl jsem, že je to dobrá pozice na střelbu. Zkusil jsem to obstřelit na zadní tyč a střela se povedla náramně," pochvaloval si Holeš.

"Byl to pro nás důležitý gól, protože jsme se uklidnili, navíc to bylo do šaten. Zápas jsme nezačali dobře, Sparta ze začátku hrozila. Druhý poločas jsme už začali mnohem líp, byli jsme silní na balonu. Standa Tecl přidal druhý gól a bylo po zápase," dodal český reprezentant.

Jeho celek vede ligu už o 17 bodů a míří za třetím titulem po sobě, i když Sparta má k dobru dvě utkání. "Rozhodnuto ještě není. Ale dnes jsme udělali podstatný krok. Máme to ve svých rukách, máme komfortní náskok. Musíme jít zápas od zápasu, abychom si to nezkazili a dotáhli to do konce," uvedl Holeš, který poslední březnový den oslavil 28. narozeniny.

Čtvrteční zápas proti Arsenalu velmi prožívala jeho rodina v Hradci Králové, kde slávistický univerzál začínal kariéru. Bratr se pak sousedům v domě na nástěnce omlouval za večerní hluk.

"Brácha mi po zápase psal, že hrozně řvali, a tak musí napsat něco na nástěnku jako omluvu. Ani jsem ten vzkaz neviděl a další den jsem to našel na internetu. Myslím, že tentokrát to snad nebude potřeba. Derby se hrálo dříve, tak mu snad nikdo křičet nezakáže," řekl s úsměvem Holeš.

Na svou šanci ve Slavii si musel nejprve počkat. Když předloni přišel z Jablonce, zpočátku příliš nehrál. "Bylo to pro mě těžké období. Přišel jsem z Jablonce, byl jsem docela v laufu a střílel jsem i góly. Přišel jsem do Slavie a nehrál jsem, kolikrát jsem nebyl ani v nominaci. A když jsem hrál, nebyly ty výkony takové," uvedl Holeš.

"Ale o nějakém hostování jsem nepřemýšlel, chtěl jsem se o to poprat. Navíc jsem tu byl jen půl roku, aklimatizoval jsem se. Pak mi trenéři našli nový post a to už jsem šanci chytl za pačesy. Od té doby hraju. Moje cesta tady ve Slavii dopadla neskutečně," dodal Holeš, který se z pozice pravého beka přesunul do středu zálohy a proti Arsenalu úspěšně zaskočil i na stoperu.