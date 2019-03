Nic pro nás nekončí, prohlásil brněnský Zaťovič. Čepice podepíše a vrátí fanouškům

před 53 minutami

Ve všech čtyřech zápasech čtvrtfinálové série Komety s hokejisty Hradce Králové se obhájce titulu mohl spolehnout na jiné střelce. Na východě Čech dal hattrick Orsava, pak dvakrát zářil Mueller a tečku za sérií napsal před brněnským publikem Martin Zaťovič, autor hattricku.

Na led po něm sneslo velké množství čepic. "Mám je v kabině, všechny je podepíšu a poctivě vrátím majitelům," slíbil střelec. "Teď asi skočíme na pivko," těšil se na odměnu za rychlé vyřazení hradeckého soka, které přinese týmu čas na rehabilitaci a trénink před semifinálovou sérií. A dnes večer i na malé rozptýlení.

Svůj osobní úspěch a tři góly v Pavelkově síti však nechtěl český reprezentant povyšovat nad úspěch týmu. "Z tohoto pohledu mě hattrick ani tak nezajímá," řekl novinářům. "Jdeme dál, nic pro nás nekončí," dodal.

Podle něj byla série s Hradcem velmi těžká. "Všichni ví, co hrajeme, mohl se na nás připravit každý, i Hradec. Ale pak řekli, že jsme staří. No tak jsme, ale bylo to 4:0," usmál se a vrátil tak slovní výpad Radka Smoleňáka na hradeckou stranu.

Dnes podle něj rozhodla třetí třetina, kdy byla Kometa lepší a projevila větší hlad po ukončení série už po čtyřech zápasech. "Měli jsme na ně, prostě jsme si to pohlídali. Máme vytyčený cíl a jdeme za ním. Tady to fakt není o jednotlivcích, ale o celém kolektivu. Nikdo si nedovolí nic podcenit, a kdyby náhodou jo, tak by to schytal. Táhneme prostě za jeden provaz," pochválil celý tým.

"Trenéři nám samozřejmě řeknou, co máme hrát, ale my si pak ještě s hráči povíme svoje, co bude, jak budeme napadat, co zavřít. Jsme dost zkušení a víme, oč jde. Marek vzadu pěkně zavře bránu a my mu v tom pěkně pomáháme," uvedl Zaťovič.

Po nikterak přesvědčivé základní části Kometa hraje maximálně účelný hokej, plný obětavosti a nasazení. "Jestli zrajeme jako víno? Kéž by. Ale to se pozná až později. Teď ještě není důvod k nějakému velkému juchání. Je to první kolo play off," naznačil, že Kometa je teprve na začátku cesty.

"Na začátku sezony nám nikdo moc nevěřil, objevovaly se všude nějaký pochybnosti. My jsme je teď smetli ze stolu a jdeme dál a doufám, že to dotáhneme daleko," prohlásil Zaťovič.