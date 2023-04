Jste zkorumpovaní, osočil rozhodčí majitel Vítkovic. Hradci dělá jeho hněv radost

Hned tři branky včetně té vítězné ve druhém semifinálovém zápase play off extraligy mezi hokejisty Vítkovic a Hradce Králové kontrolovali hlavní rozhodčí Oldřich Hejduk a Jiří Ondráček u videa a všechny uznali. Potvrzení gólu Patrika Miškáře v 62. minutě hodně rozzlobilo domácí, protože hradecký útočník puk za záda Aleše Stezky usměrnil bruslí. Podle rozhodčích ale do puku nekopl úmyslně.

Majitel ostravského klubu a předseda Asociace profesionálních klubů ledního hokeje Aleš Pavlík po zápase rozhodčí v útrobách Ostravar arény hlasitě kritizoval a dokonce je osočil, že jsou zkorumpovaní.

Oficiálně se však zástupci Vítkovic ke sporným situacím vyjadřovat nechtěli, za komentář k výkonu rozhodčích v den zápasu by totiž dostali pokutu.

"Nic na to neřeknu, nechci na to odpovídat. Nechci přijít o peníze," řekl kapitán domácích Dominik Lakatoš, který se postaral o první branku Vítkovic. "Ze zápasu jsem frustrovaný. Z čeho? No comment," uvedl trenér Miloš Holaň.

Dvě hodiny po skončení utkání vítkovický klub na svém webu zveřejnil prohlášení, ve kterém kritizoval výkon všech rozhodčích, nesouhlasil s uznáním dvou branek Hradce Králové a zápas označil za ovlivněný.

"Klub vyjadřuje důrazný veřejný nesouhlas s tím, jakým způsobem byl ze strany rozhodčích Oldřicha Hejduka, Jiřího Ondráčka, Jiřího Svobody a Daniela Hynka druhý zápas veden," uvedli zástupci Vítkovic s tím, že nezpochybňují kvality soupeře.

Podle Ostravanů druhé hradecké brance, kterou vstřelil Graeme McCormack, předcházelo bránění Olivera Okuliara brankáři Aleši Stezkovi. Rozhodující gól Patrika Miškáře podle jejich názoru padl po kontaktu jeho hokejky se Stezkovou lapačkou a mají za to, že puk poté navíc kopl bruslí.

"Obě situace rozhodčí delší čas zkoumali prostřednictvím videorozboru a obě situace posoudili jako platné góly, což je absolutně neakceptovatelné. Tato rozhodnutí ovlivnila výsledek druhého zápasu a mohou mít klíčovou roli v celkovém průběhu semifinálové série," uvedli představitelé klubu. Podnět ke komisi rozhodčích ale podávat nebudou, neboť to považují za zbytečné.

Hosté měli pro vítkovické emoce pochopení. "Já se nedivím, že nadávají, oba zápasy byly takové, jaké byly. Opravdu bitva. Prohrát dvakrát v prodloužení by mě taky sra.... Chápu je," řekl kapitán Mountfieldu Radek Smoleňák. "Na druhou stranu, čím více vidíme jejich frustraci, o to víc máme radost," podotkl hradecký útočník.

Miškář uvedl, že byl přesvědčený, že je jeho trefa regulérní.

"Ethan (Werek) vystřelil z rohu a já jsem šel do dorážky. Vystřelil jsem do betonu, puk se mi vrátil do nohy a já jsem pokračoval (v pohybu). Nekopl jsem," popsal Miškář svůj gól. Ani ho nenapadlo, že by rozhodčí gól řešili, po intervenci videorozhodčího se tak ale stalo. "Jsem rád, že ho uznali. Jak říkám, nekopl jsem do puku. Pokračoval jsem v jízdě," řekl.

Hradečtí vyhráli ve Vítkovicích oba zápasy a semifinálovou sérii vedou 2:0.