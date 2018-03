Litvínov vyhrál v Kladně a je v baráži stoprocentně úspěšný, Karlovy Vary předvedly skvělý obrat

před 2 hodinami

Dva zápasy, šest bodů. Hokejisté Litvínova vyhráli v Kladně 2:1 a rázně vykročily za zachováním extraligového statusu.

Kladno - Hokejisté Litvínova vyhráli ve 2. kole baráže o extraligu na ledě Kladna 2:1 a zůstávají jediným stoprocentně úspěšným týmem v boji o dvě místa v nejvyšší soutěži.

"Možná by tomu výsledku slušel remízový stav. Ale musíme kluky pochválit, někteří hrají baráž poprvé a zvládli to velmi dobře. Kluci si ověřili, že na ty týmy mají. Ta soutěž je dlouhodobá a uvidíme dál," řekl asistent trenéra Kladna Pavel Patera.

Zraněný útočník a majitel kladenských Rytířů Jaromír Jágr se stejně jako v úterý v Jihlavě postavil na lavičku po bok kouče Miloslava Hořavy staršího a jeho asistenta Pavla Patery. V sestavě Středočechů chyběl oproti minulému utkání útočník Miloslav Hořava mladší, který po prosincovém návratu do Kladna z Litvínova nesmí ve vzájemných duelech podle dohody klubů hrát.

Kladno začalo náporem a mělo převahu celou první třetinu. Hned v úvodu minul Kubík a Petráska prověřili Machač a Kružík. Litvínov se k ohrožení Cikánka prakticky nedostával. V polovině úvodní třetině si hostující gólman poradil s pokusy Machače a Svedlunda. Ve 12. minutě se už Rytíři radovali, když potrestali Frolovo vyloučení. Z levého kruhu se trefil přesně k protější tyči Kubík.

V úvodu druhého dějství mohlo Kladno zvýšit náskok. V přečíslení dvou na jednoho našel Machač Vildemutze, jemuž ale zakončení nevyšlo. Při trestu Jánského nevyužil další velkou šanci Kubík a hosté se ubránili i vzápětí při Hüblově pobytu na trestné lavici.

"V první třetině jsme byli jasně lepší. Pak jsme měli dvě přesilovky po sobě, které se nám nepodařilo proměnit. Litvínov toho využil a to ho trochu zvedlo. Možná jsme trošku polevili nebo se v hlavách uklidnili, že na to máme. V tu chvíli nám Litvínov dal gól a dopadlo to, jak to dopadlo," litoval kladenský forvard Adam Kubík.

Cikánka poprvé vážněji ohrozil ve 27. minutě Hübl, který pak o dvě minuty později při kladenském vyloučení za příliš mnoho hráčů na ledě už skóroval. Jurčík s dorážkou ještě neuspěl, ale Hübl už dorážel do odkryté branky.

"My jsme věděli, že Kladno je bruslivý tým a zkusí na nás vlítnout. Chvilku jsme si s tím nevěděli rady, ale pak jsme si to vyříkali o třetině a zareagovali jsme na to. Dostali jsme sice gól z přesilovky, ale věděli jsme, že je ten zápas otevřený," komentoval litvínovský útočník Viktor Hübl převahu Kladna v úvodní části.

Litvínov ožil a měl rázem navrch. Cikánek musel krýt Sörvikův výpad a pak měli Rytíři štěstí, že Jánský v přečíslení dvou na jednoho nepřihrál přesně Trávníčkovi.

Dovršit obrat se podařilo Litvínovu ve 43. minutě, kdy při hře čtyř proti čtyřem prostřelil Cikánka z mezikruží Řehoř. Kladno nedokázalo vyrovnat z velkého tlaku při Lukešově trestu, kdy Petrásek kryl Tůmovu ránu.

Při Hüblově trestu už se Rytíři do šancí nedostali. Další přesilovku domácích po Mikúšově faulu přerušilo Zikmundovo vyloučení. Stav se nezměnil ani v závěrečné power play Kladna přes sérii šancí Rytířů, kteří i dostali puk za Petráska, ale bylo to po předčasném přerušení hry sudím.

Drtivá třetí třetina

Karlovy Vary předvedly ve 2. kole baráže o extraligu proti Jihlavě skvělý obrat, zvítězily 3:2 v prodloužení a po úvodní porážce 1:3 v Litvínově si připsaly první body do tabulky. Vítěz základní části první ligy prohrával ještě v úvodu třetího dějství 0:2, ale po snížení vyrovnal jen 52 vteřin před koncem základní hrací doby Ondřej Beránek a v čase 62:39 rozhodl zkušený útočník Stanislav Balán. Jihlava je přes porážku se čtyřmi body druhá.

Jihlava nastoupila na západě Čech bez dvou velkých opor Čachotského a Stříteského. V úvodu zápasu jako první sice zahrozil domácí Kohout, ale byla to Jihlava, která šla díky Čermákovi v šesté minutě do vedení. Navíc už o 27 vteřin později zvýšil Jiránek a jeho trefa dala ráz první dvacetiminutovce.

"Začátek zápasu se opakoval přesně jako v Litvínově. My si vždy řekneme, že zachytíme začátek, ale opak je pravdou. V baráži se musí nastoupit přesně, to není první liga, tady se hned od začátku trestá každá chyba. Potom jsme vzniklé manko po celý zápas doháněli," zdůraznil Balán.

Zaskočeným Karlovarským nepomohly ani tři přesilovky ke zkorigování nepříznivého skóre. K lepší pohodě v týmu nepřispěl ani kapitán Skuhravý, který neudržel nervy na uzdě, obdržel desetiminutový trest za nesportovní chování a zbytečně tak vypadl na tuto dobu ze sestavy.

V prostředním dějství trenér Pešout zamíchal domácí sestavou a Západočeši ze sebe před více než pěti tisíci diváky přece jen setřásli nervozitu z úvodu zápasu. Přidali postupně na aktivitě a byli Jihlavě mnohem vyrovnanějším soupeřem.

V hostujícím brankovišti však stál bezchybný Kořenář, který veškeré příležitosti včetně té největší z hole Grígera s přehledem zlikvidoval a rovněž jihlavská defenzíva pracovala bezchybně.

"Myslím, že brankář Jihlavy nebyl tím hlavním důvodem toho, že jsme dlouho nemohli vstřelit branku; že by nás vychytával v nějakých vyložených šancích a byl nějakým extra faktorem, který by nás dnes trápil. My jsme hlavně nechodili k bráně a on ty střely od modré viděl," podotkl Balán.

Během třetí třetiny uvolnili domácí definitivně stavidla své bojovnosti a začali uvadající Jihlavu přehrávat. Ve 47. minutě ukončil Kořenářovu 106 minut a 16 vteřin trvající barážovou neprůstřelnost povedenou střelou od modré čáry Kovačevič a přiblížil Energii na dostřel.

V 60. minutě vyvolal obrovské nadšení v hledišti KV Areny trefou na 2:2 Beránek. Kalich hořkosti si hosté z Vysočiny vypili v 63. minutě, když po ideální nahrávce Rachůnka ukončil prodloužení Balán.

"Ubránili jsme oslabení tří proti čtyřem, naskočil tam hráč, vystřídali jsme, chytili puk na modré čáře a jeli jsme s 'Rachnou' do protiútoku. S Tomášem jsme věděli, co si v tomto počtu můžeme dovolit. I to, že máme možnost si ještě v předbrankovém prostoru nahrát," popsal Balán.

"My jsme si po první třetině řekli, že máme ještě spoustu času, že na ledě necháme všechno. Já můžu jenom poděkovat hráčům za neskutečný hlad po vyrovnání a za to, co od druhé třetiny předvedli," ocenil tým asistent karlovarského kouče Tomáš Mariška.

"My jsme do utkání vstoupili dobře, rychle jsme vedli, ale od té doby jsme přestali hrát. Soupeř převzal iniciativu a my jsme vlastně jen čekali, kdy dostaneme branku. Chyběl nám pohyb, odvaha v soubojích na kotouči a z toho pramenilo i to vyrovnání. V prodloužení jsme hráli přesilovku, jenže jsme s ní nenaložili dobře a po další naší chybě dal soupeř vítěznou branku," uvedl trenér poražených Petr Vlk.

Rytíři Kladno - HC Verva Litvínov 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 12. Kubík (Štich) - 29. V. Hübl (Jurčík, J. Mikúš), 43. Řehoř (Trávníček). Rozhodčí: Úlehla, Hribik - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 3:7. Využití: 1:1. Diváci: 5200 (vyprodáno).

Kladno: Cikánek - Štich, Matula, Štindl, Repe, Lenďák, Kehar - Kružík, T. Kaut, Redlich - D. Tůma, Kubík, J. Kloz - Svedlund, Machač, Vildumetz - Pekr, Patyk, Zikmund. Trenéři: M. Hořava st. a Patera.

Litvínov: Petrásek - Šesták, Frolo, Gula, Z. Sklenička, Sörvik, Baránek - Gerhát, J. Mikúš, J. Černý - Matoušek, Řehoř, Trávníček - Jánský, V. Hübl, F. Lukeš - Jícha, Válek, Jurčík. Trenéři: Šlégr, Weissmann, Skuhrovec a D. Stránský.

HC Energie Karlovy Vary - HC Dukla Jihlava 3:2 v prodl. (0:2, 0:0, 2:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 47. Kovačevič (Kverka), 60. O. Beránek (Tuominen, Krejčí), 63. Balán (T. Rachůnek) - 6. D. Čermák (F. Seman, R. Hubáček), 6. Jiránek. Rozhodčí: Pražák, Lacina - J. Ondráček, Špůr. Vyloučení: 2:5, navíc Skuhravý (Karlovy Vary) 10 min. Bez využití. Diváci: 5444.

Karlovy Vary: F. Novotný - Podlipnik, Šenkeřík, Plutnar, M. Rohan, Kovačevič, Krejčí - Flek, Balán, T. Rachůnek - Kohout, Kverka, Stloukal - Gríger, Skuhravý, Osmík - Vrdlovec, Tuominen, O. Beránek. Trenéři: Pešout a Mariška.

Jihlava: Kořenář - De la Rose, Suchánek, J. Zdráhal, Bryhnisveen, D. Kajínek, Váňa, Půža - P. Straka, Skořepa, Diviš - M. Hlinka, A. Zeman, Jiránek - Rabbit, Hamill, Anděl - D. Čermák, R. Hubáček, F. Seman. Trenéři: Vlk a F. Zeman.