Prokletí trenérů Komety trvá skoro dekádu. Chybí jim prostor a pravomoci, soudí Kýhos

Patrik Martinec je za devět sezon od roku 2015 už pátým hlavním trenérem, jenž v hokejové Kometě Brno pod majitelem Liborem Zábranským neobstál. Po třech porážkách při rozjezdu extraligy rezignoval, v neděli už bez něj přidal tým v Mladé Boleslavi také čtvrtý nulový zápas. Kometa je ve všech ohledech nejhorší v soutěži.

Alois Hadamczik, Petr Fiala, Jiří Kalous, Martin Pešout a nově Patrik Martinec. To je seznam hlavních trenérů mimo Zábranského, kteří Kometu od roku 2015 vedli, ale neuspěli. Čtyři z nich skončili během sezony, s Kalousem dokoučoval ročník 2021/2022 právě šéf Zábranský.

"Od doby, kdy jsme s Martinem Pešoutem byli v letech 2014 a 2015 stříbrní a bronzoví, nikdo nepochodil. Bude to už pomalu deset let," říká Vladimír Kýhos, který jako poslední trenérsky dohrál sezonu bez zásahu od majitele Zábranského.

V čem je v Kometě problém? "Asi trenér nedostane ten prostor, který by měl mít. Nedostane potřebné pravomoci a podporu shora, jak se říká," zamýšlí se Kýhos.

V roce 2009 zažil v Kometě vyhazov po čtyřech kolech, kdy s tehdejším nováčkem neměl na kontě ani bod. Martinec letos sám odstoupil ještě o kolo dříve.

"V uvozovkách můžu říct, že mě potěšilo, že mě Máťa takhle překonal," usmívá se Kýhos. "Ale těžko povědět, co se v týmu děje. V přípravě to vypadalo v pořádku, start sezony jim vůbec nevyšel," dodává trenér, který se později do Brna na tři sezony vrátil.

V přípravě pod Martincem Brňané vyhráli šest z osmi zápasů. Jenomže v prvních dvou kolech extraligy proti Hradci a Karlovým Varům nedali ani gól (0:4, 0:4). Načež padli doma s Litvínovem 2:3 a naposled v Mladé Boleslavi 3:6.

Jako jediná bez bodu je Kometa v extralize poslední. Vstřelila nejméně gólů (5, spolu s Kladnem a Plzní) a také obdržela nejvíce (17). Má nejhorší přesilovky (pětiprocentní úspěšnost, spolu s Olomoucí) i nejhorší oslabení (50 procent).

Útočné posily Tomáš Marcinko a Steve Moses zatím vůbec nebodovaly, jen čtveřice hráčů se za čtyři kola dostala alespoň na dva body.

Martinec rezignoval bez širšího vysvětlení. Jeho asistent Jaroslav Modrý, který měl tým na povel v Mladé Boleslavi, uvedl, že ví, co se stalo a proč Martinec odstoupil, ale on důvod prozrazovat nebude.

"Je jasné, že uvnitř musel nastat nějaký problém. Máťa toho asi nemůže moc říct, nebo sám nechce," přemýšlí Kýhos. "Překvapilo mě to, protože Kometa nevypadala, že by jí to skřípalo už v přípravě. Na papíře je tým možná trochu silnější než v minulé sezoně," doplňuje.

"Zaskočilo mě i nedělní prohlášení Modrého, že se Zábranským za dva dny od konce Martince vůbec nemluvil. Vždyť přece musí řešit, jak to bude dál," diví se Kýhos.

Jasno není ani teď, přitom ve středu hraje Kometa doma proti Českým Budějovicím. Rozhodně není vyloučeno, že se na střídačku zase vrátí Zábranský, kouč šampionů z let 2017 a 2018.

Nebo bude pokračovat asistent Modrý? Přijde někdo úplně zvenčí?

"Zase bude záležet, jak k tomu přistoupí a jaké bude mít možnosti. Pořád ale zbývá celých 48 zápasů základní části. Po finále v roce 2014 jsme další sezonu v Kometě odstartovali také mizerně, v další čtvrtině jsme naopak vyhráli skoro všechno," připomíná Kýhos, nyní trenér Mostu.

Po středečním zápase proti Motoru se Kometa představí v Kladně a hned potom na kluzištích největších favoritů soutěže Sparty a Pardubic.