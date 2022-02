Kladnu po výhře nad Pardubicemi k jistotě chybí bod, Zlín zírá do sestupové propasti

Hokejisté čtrnáctého Kladna porazili v 56. kole extraligy v Chomutově třetí Pardubice 3:1 a vzdálili se poslednímu Zlínu na rozdíl 15 bodů. Od jistoty úniku přímému sestupu je tak dělí jediný bod, či ztráta Beranů. K tomu, aby se tým hrajícího majitele Jaromíra Jágra vyhnul baráži, ztrácí s pěti duely do konce osm bodů.

Vítězný gól si připsal v 38. minutě v oslabení kapitán Tomáš Plekanec, 40 sekund před koncem při power play pojistil výsledek Nicolas Hlava.

Kladenští fanoušci vyjádřili podporu napadené Ukrajině transparentem "Putin chujlo", což je ukrajinský vulgární popěvek na ruského prezidenta Vladimira Putina, další třeba modrou žlutou mapkou Ukrajiny a v průběhu utkání i skandováním.

Na šance si museli diváci počkat až do poloviny úvodní části. Nejdříve kryl Bow střelu hostujícího Hecla z pozice mezi kruhy, o chvíli později se na druhé straně dostal do úniku kapitán Plekanec, ale Frodla mezi betony neprostřelil. Bowovi ve 12. minutě pomohla po Heclově výpadu do otevřené obrany horní tyč a po více než minutě trefil pravou tyč Musil. Další nebezpečnou akci Dynama po přečíslení zakončil Říčka.

Na začátku druhé části zahrozil Arzamascev. V čase 20:47 se ale radovali hosté. Musilovu zadovku nestihl odvrátit Plekanec a nejlepší střelec Dynama Říčka zamířil do odkryté branky. Kladenský bek Dotchin protestoval proti předchozímu Camarově zákroku v rohu a dostal trest na dvě minuty. Po Zikmundově faulu měly Pardubice možnost hrát 93 sekund v pěti proti třem, ale Rytíři se ubránili.

Ve 24. minutě mohl vyrovnat Babka, který si našel střeleckou pozici mezi kruhy a zamířil do pravé spojnice. Vzápětí prověřil Frodla Jágr a připsal si první střelecký pokus na branku v 50 letech. Na druhé straně zasáhl Bow proti Heclovi. Kladno ale bylo nebezpečnější, Frodl si poradil s bekhendovým pokusem Plekance, vzápětí jej nepřekonal ani ve velké šanci Arzamascev a s dorážku neuspěl ani Kubík.

Potom se Kladno ubránilo při Woodově trestu a v 32. minutě vyrovnalo. Po dalším náporu Rytířů se trefil z levého kruhu Kubík a připsal si 20. gól v ročníku. Při Košťálově vyloučení měl příležitost v oslabení Blümel, už při hře v plném počtu pak po Jágrově přihrávce pálil Pytlík.

Související Jokerit kvůli ruské invazi na Ukrajinu odstoupil z rozehrané sezony KHL

Při Melkově pobytu na trestné lavici nejdříve měl velkou možnost Musil, po jehož zakončení před Bowem se puk kutálel po brankové čáře. Naopak v oslabení se radovali Rytíři. Musilovu rozehrávku vystihl na útočné modré čáře Plekanec a překonal Frodla blafákem do bekhendu. Lídr Kladna si připsal 50. bod v sezoně.

Na začátku třetí třetiny nadělala problémy pardubickému brankáři Beranova teč bruslí. Ve 43. minutě mohlo být vyrovnáno, ale Bowovi po Camarově střele pomohla potřetí v utkání tyč. Kladno zase mohl pojistit náskok, ale na Frodlovi ztroskotali Hlava a při Říčkově trestu Beran, v oslabení měl ale také možnost Blümel. Ve 47. minutě se nepodařilo dotáhnout průnik Jágrovi, který vzápětí ještě prosadil do dalšího střeleckého zakončení.

V 50. minutě se dostal do dalšího úniku Plekanec, ale jeho bekhendové zakončení skončilo na boční síti. Při Musilově vyloučení se stav nezměnil a Kladno hájilo náskok až do závěru, kdy se o pojistku postaral do prázdné branky Hlava.

Zlín podlehl Třinci

Hokejisté Třince vyhráli v zápase 56. kola extraligy na ledě Zlína 4:1 a vrátili se do čela soutěže. Oceláři, kteří o své dnešní výhře rozhodli třemi góly vstřelenými ve třetí třetině, předstihli v tabulce o bod Hradec Králové. Zlín na posledním místě ztrácí 15 bodů na čtrnácté Kladno a již v neděli se může stát jistým sestupujícím.

Vítkovice slavily výročí

Hokejisté Vítkovic v 56. kole extraligy otočili zápas s brněnskou Kometou, kterou porazili i ve čtvrtém vzájemném utkání aktuální sezony. Vítkovickým mistrům ligy z roku 1952 tak jejich současní nástupci vzdali hold vítězstvím v poměru 4:2.

Vítkovický klub si totiž v pátečním utkání připomněl výročí 70 let od zisku prvního titulu. Domácí hráči nastoupili ve stylových replikách dresů z roku 1952, fanoušky v krátké videozdravici pozdravil i poslední žijící člen mistrovského kádru Zdeněk Návrat.

Hokejisté Liberce porazili v 56. kole extraligy Plzeň 1:0 a vyhráli tak čtvrté utkání v řadě. Dramatickou bitvu rozhodl v 16. minutě v přesilovce pět na tři Tomáš Filippi. Brankář Petr Kváča udržel potřetí v sezoně čisté konto. Severočeši se přiblížili čtvrté Plzni na rozdíl tří bodů a jsou tak ve hře o přímý postup do čtvrtfinále play off.

Sparta má čtvrtfinále ve svých rukou

Hokejisté Sparty porazili v dohrávce 2. kola extraligy Olomouc 6:3, posunuli se na pátou příčku tabulky a čtvrté Plzni se přiblížili na rozdíl jediného bodu. Pražané mají jeden zápas k dobru a postup do čtvrtfinále play off mají čtyři kola před koncem základní části ve svých rukou. Dvěma góly pražskému celku pomohl Erik Thorell.

56. kolo hokejové extraligy:

Rytíři Kladno - HC Dynamo Pardubice 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 32. Kubík, 38. Plekanec, 60. Hlava (Wood, Kubík) - 21. Říčka. Rozhodčí: R. Svoboda, Pražák - Rampír, Axman. Vyloučení: 4:3. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 2390 (omezený počet).

Kladno: Bow - Dotchin, Arzamascev, Wood, Ticháček, Baránek, Kehar, J. Suchánek - Hlava, Plekanec, Kubík - Pytlík, Zikmund, Melka - M. Indrák, Babka M. Beran - Jágr, Kuťák, Donaghey. Trenér: D. Čermák.

Pardubice: Frodl - Košťálek, Sergijenko, J. Zdráhal, J. Mikuš, Hrádek, Petgrave, Vála - Camara, A. Musil, R. Kousal - Cienciala, O. Roman, Říčka - Blümel, Poulíček, Paulovič - T. Urban, Anděl, Hecl. Trenéři: R. Král.

PSG Berani Zlín - HC Oceláři Třinec 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 3. Zabusovs (Honejsek) - 27. Daňo (Marinčin, P. Vrána), 42. Chmielewski (Kundrátek), 46. M. Růžička (Nestrašil, P. Vrána), 60. Bakoš. Rozhodčí: Hejduk, Vrba - Kis, Ganger. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:2. Diváci: 2700.

Zlín: Kašík - Gazda, M. Novotný, Suhrada, O. Němec, Ferenc, M. Hamrlík - Zabusovs, Claireaux, Honejsek - Köhler, Hejcman, Kubiš - Okál, Makarenko, P. Sedláček - Fryšara, R. Veselý, Chludil. Trenér: Jenáček.

Třinec: Kacetl - Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, Adámek, Zahradníček - M. Růžička, P. Vrána, Daňo - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski - Bakoš, Nestrašil, Svačina - Kofroň, M. Roman, Hrehorčák - Dravecký. Trenér: Varaďa.

HC Energie Karlovy Vary - BK Mladá Boleslav 5:3 (2:1, 3:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 5. Koblasa (Černoch, Kohout), 15. Černoch (Vondráček, Koblasa), 21. Kulich (T. Mikúš, Dlapa), 28. Kohout (Plutnar, M. Rohan), 31. Vondráček (Koblasa, Pulpán) - 19. Flynn (Jánošík, O. Najman), 30. Flynn (Fořt), 51. O. Najman (Pláněk, Ševc). Rozhodčí: Hradil, Pilný - Lučan, Malý. Vyloučení: 5:3. Využití: 2:1. Diváci: 2233.

Karlovy Vary: Š. Lukeš - Plutnar, M. Rohan, Parkkonen, Dlapa, Pulpán Mikyska, Weinhold - Kulich, T. Mikúš, T. Rachůnek - Vondráček, Hladonik, Beránek - Kohout, Černoch, Koblasa - Osmík, Jiskra, Průžek. Trenér: Pešout.

Mladá Boleslav: Krošelj (28. J. Růžička) - Ševc, Jánošík, Pláněk, Pýcha, Fillman, Lintuniemi - D. Šťastný, Kotala, Lunter - P. Kousal, A. Najman, Flynn - Kelemen, Fořt, Raška - J. Stránský, Bičevskis, Eberle. Trenér: Rulík.

Bílí Tygři Liberec - HC Škoda Plzeň 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Branka a nahrávka: 16. Filippi (Klepiš). Rozhodčí: Jeřábek, Šindel - Hynek, Votrubec. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 4242.

Liberec: Kváča - Štibingr, Šmíd, Melancon, Rosandič, M. Ivan, Derner, Aubrecht - Faško-Rudáš, Filippi, Birner - Zachar, Klepiš, Ordoš - A. Najman, P. Jelínek, Rychlovský - Klapka, Šír, J. Vlach. Trenér: Augusta.

Plzeň: Pavlát - Čerešňák, Kaňák, Kremláček, Graňák, J. Kindl, Budík - Schleiss, Kodýtek, Suchý - F. Přikryl, G. Thorell, Dufek - Dzierkals, Mertl, M. Lang - A. Dvořák, Malát, Adamec. Trenéři: Baďouček a M. Říha.

Motor České Budějovice - HC Verva Litvínov 1:6 (1:2, 0:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 20. Šenkeřík (Pech, Abdul) - 4. Sukeľ (Demel), 17. P. Svoboda (Irving, Gerhát), 24. Kudrna (P. Zdráhal), 40. P. Straka (P. Zdráhal, Estephan), 47. P. Zdráhal (P. Svoboda, Estephan), 50. Stříteský (Jarůšek, V. Hübl). Rozhodčí: Pešina, Mrkva - Ondráček, Zíka. Vyloučení: 6:6, navíc Štich - Zygmunt oba 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:2. Diváci: 3435.

České Budějovice: Strmeň - Piskáček, Percy, Bučko, Šenkeřík, Vráblík, Štencel, Štich - Karabáček, M. Hanzl, M. Beránek - Vondrka, Pech, Holec - Valský, Koláček, Ondráček - D. Voženílek, J. Novotný, Abdul. Trenér: Modrý.

Litvínov: Godla - Irving, Balinskis, Stříteský, Demel, Strejček, Hrbas, D. Zeman - P. Zdráhal, Estephan, Kudrna - Jarůšek, Sukeľ, P. Straka - Fronk, Gerhát, P. Svoboda - Havelka, V. Hübl, Zygmunt. Trenér: V. Růžička.

HC Vítkovice Ridera - HC Kometa Brno 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 31. R. Bondra (Marosz), 37. Fridrich (R. Bondra, J. Hruška), 40. Solovjov (Lakatoš), 60. Marosz (Fridrich, R. Polák) - 7. P. Holík (Mueller), 59. Zaťovič (Mueller, A. Zbořil). . Rozhodčí: Obadal, Stano - Klouček, Šimánek. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:1. Diváci: 5325.

Vítkovice: Stezka - R. Polák, Solovjov, J. Stehlík, Pedan, L. Kovář, Koch, Plášil - Lakatoš, Marosz, Dej - Fridrich, J. Hruška, R. Bondra - Lednický, Flick, Krejsa - Melovský, Chlán, Bernovský. Trenér: Holaň.

Brno: Tomek - Roth, Kučeřík, Bartejs, Ďaloga, Tansey, Gulaši, L. Doudera - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Šalé, Krištof, Kollár - Horký, A. Zbořil, Vincour - Rákos, Malý, Pavlík. Trenéři: Zábranský a Kalous.