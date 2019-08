Lakatoš čelil rasismu, Vítkovice protestovaly odchodem. Vaše ostuda, zní z Prostějova

před 1 hodinou

Hokejový zápas extraligových Vítkovic v Prostějově skončil v pátek ostudou. Kvůli rasistickým pokřikům z hlediště zůstal nedohraný.

Necelá minuta dělila hokejisty Vítkovic od třetí výhry v přípravě za sebou. Pak ale favorité předčasně odešli do kabiny. Reagovali na rasistické nadávky z hlediště prostějovského stadionu.

Terčem nemístných pokřiků se stal Dominik Lakatoš, který gólem do prázdné brány zvýšil vedení hostů na 4:2. Po druhém dějství přitom Vítkovičtí prohrávali 1:2.

Radost z obratu však přebilo rozčarování. "Cikáne!" skandovali směrem ke střelci pojišťovacího gólu prostějovští diváci. Útočníka zasypali různými rasistickými nadávkami. Lakatošovi spoluhráči tak na prostest v čase 59:03 předčasně zamířili do kabiny. Zápas zůstal nedohrán.

"Herní aspekt ponechám tentokrát stranou. Žijeme ve 21. století a to, co se stalo v závěru, nás opravdu naštvalo," řekl klubovému webu trenér Vítkovic Jakub Petr. "Proto jsme se rozhodli odvést tým do kabiny. Jsme jedna parta, jedna rodina a k žádnému z členů naší rodiny si nikdo nesmí nic podobného dovolit."

Kabina prvoligového Prostějova nicméně nabídla jiný pohled na celý incident. "To jsem nepochopil. Jde to mimo moje chápání. On (Lakatoš, pozn. red.) tam celý zápas jezdí, provokuje hráče i fanoušky, kteří mu to takto vrátili," citoval kouče hostů Jiřího Vykoukala Deník.

"To by si spíše měly Vítkovice interně vyřešit, protože takhle se hráč nemá chovat," pokračoval Vykoukal. "Když se takto choval celý zápas, měli to vydržet a ten závěr dohrát. Myslím si, že je to spíše ostuda pro ně než pro nás, že odešli do kabin."

Přípravné hokejové zápasy:

LHK Jestřábi Prostějov - HC Vítkovice Ridera 2:4 nedohráno (0:1, 2:0, 0:3)

Branky: 33. Žálčík, 39. Luňák - 16. D. Krenželok, 44. Mallet, 51. Kvasnička, 60. Lakatoš.

Eisbären Berlín - HC Dynamo Pardubice 5:4 (1:2, 3:1, 1:1)

Branky: 19. Backman, 21. Aubry, 31. Lapierre, 39. Ortega, 44. Rankel - 19 a 55. M. Látal, 12. Machala, 32. Hovorka.

Turnaj Südtirol Summer Classic v Bolzanu (Itálie):

HC Bolzano - Rytíři Kladno 7:3 (0:1, 2:1, 5:1)

Branky: 32. a 53. Sylvestre, 27. Hargrove, 43. Miceli, 52. Giliati, 53. Alberga, 55. Arniel - 14. a 58. Machač, 36. Redlich.