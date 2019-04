Jágr v Pardubicích do bitky nešel, raději se kochal výkony čtvrté lajny

před 27 minutami

Hokejisté Kladna dokázali v šestém kole baráže o extraligu jako první porazit dosud suverénní Pardubice, navíc na jejich ledě, a v polovině soutěže drží druhou pozici se ziskem 12 bodů. S dosavadními výsledky je spokojený útočník a majitel klubu Jaromír Jágr, který se proti Dynamu neprosadil, ale za předvedený výkon chválil čtvrtou formaci Rytířů.

"Je to hrozně namáhavá a dlouhá soutěž, psychicky a fyzicky náročná, takže potřebujete mít všechny čtyři lajny. Dneska naše třetí a čtvrtá lajna daly góly a ten zápas rozhodly," řekl po zápase Jágr, který měl v utkání jednu velkou šanci, ale před opuštěnou brankou mu puk přeskočil hokejku.

Za výkon si legendární útočník sypal popel na hlavu. "Naší lajně se moc nedařilo, mně určitě ne, ale před tou čtvrtou klobouk dolů. Od té doby, co jsou spolu v tomto složení, hrají výborně," chválil Jágr trio Jakub Hajný, Tomáš Kaut, Štěpán Bláha.

Výkon mladých hráčů ho potěšil i jako šéfa klubu. "To je ta nejlepší zpráva, která pro mě jako pro majitele může být. Můžu se na to v klidu dívat," smál se.

V závěru zápasu, kdy už bylo jasné, že Kladno si výhru nenechá vzít, na ledě plály emoce a vypadalo to, že se do rvačky zapojí i Jágr, na kterého dorážel Francouz Jordann Perret. "Ne, na bitku to nebylo. Každý do toho jde naplno, naše i jejich strana. To je prostě baráž, proto táhne tolik lidí. Prostě se hraje o všechno, o živobytí," zůstával Jágr nad věcí.

Kladno má baráž rozjetou výborně. Na první Dynamo ztrácí tři body, na Chomutov má náskok pět bodů. "Výsledkově je to zatím skvělé, ale měli jsme trochu štěstí, i když to k tomu potřebujete. V Budějovicích jsme soupeře málem pustili zpátky do hry, naopak s Chomutovem jsme prohrávali 0:3 a dokázali jsme to otočit," rekapituloval Jágr.

Kladno je na dobré cestě k návratu do extraligy především díky čtyřzápasové vítězné šňůře, přitom vstup do baráže se mu nepovedl a po dvou zápasech bylo bez bodu. "Výsledky prvních dvou zápasů, které jsme prohráli bez vstřelené branky, vůbec neodpovídaly předvedené hře, spíš naopak," podotkl Jágr.