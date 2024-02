Jágr naskočil do čtvrté lajny, nic ale nezmohl. Šílená série Kladna pokračuje

Hokejisté posledního Kladna prohráli v dohrávce 29. kola s Vítkovicemi 2:3. Poslední Rytíři dvakrát vedli, přesto si připsali patnáctou porážku za sebou, podesáté v řadě vyšli naprázdno a na třináctou Mladou Boleslav dál ztrácejí 12 bodů.

Hosté poskočili na 10. místo, v čase 48:21 rozhodl zápas druhou brankou v utkání útočník Jakub Kotala.

Patnáctá porážka po sobě je zároveň pro Kladno nelichotivým klubovým rekordem.

"Kdybych věděl, v čem je problém a proč jsme si dnes nechali zápas zase utéct, řekl bych to a už by se to nestalo. Je to pořád dokola - každý zápas má podobný průběh. Dneska to bylo zase tak. Šli jsme přesilovkou do vedení, pak si to zase necháme utéct. Hodně nás to mrzí," řekl útočník Richard Jarůšek.

Rytíři se před svými diváky představili po sérii čtyř venkovních utkání již s uzdraveným Jágrem, který nastupoval ve čtvrtém útoku.