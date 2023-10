Šok pro Kladno. Kapitán Plekanec ukončil kariéru, nechce riskovat zdraví

Hokejový útočník Tomáš Plekanec ukončil krátce před jednačtyřicátými narozeninami bohatou kariéru. Dlouholetý hráč NHL a reprezentační kapitán se tak rozhodl ze zdravotních důvodů a s nimi spojenými riziky, které by hraní hokeje na nejvyšší úrovni při jeho potížích přinášelo.

Na klubovém webu o tom informovalo Kladno, za které v posledních sezonách nastupoval a zastával i roli kapitána.

"Bohužel jsem se ze zdravotních důvodů rozhodl ukončit tuto sezonu, a tím pádem i hráčskou kariéru. Představoval jsem si to jinak. Doufal jsem, že pár týdnů odpočinku bude stačit, abych se mohl ještě vrátit na led a pomoci klukům do play off. To se bohužel nestane. Strašně mě to mrzí, rád bych pomohl, ale byl by to pro mě obrovský risk," vysvětlil Plekanec.

V této sezoně stihl Plekanec devět utkání a připsal si čtyři body za gól a tři asistence. Naposledy nastoupil 8. října v Mladé Boleslavi, kde Rytíři vyhráli 4:3. O pět dnů později klub oznámil, že bude minimálně do listopadové reprezentační pauzy mimo hru.

S průměrným časem na ledě 22:57 byl nejvytíženějším útočníkem Kladna a druhý v týmu za kanadským obráncem Jakem Dotchinem (24:25).

Aktualizujeme.