Šok pro Kladno. Kapitán Plekanec ukončil kariéru, nechce riskovat zdraví

Hokejový útočník Tomáš Plekanec ukončil krátce před jednačtyřicátými narozeninami bohatou kariéru. Dlouholetý hráč NHL a reprezentační kapitán se tak rozhodl ze zdravotních důvodů a s nimi spojenými riziky, které by hraní hokeje na nejvyšší úrovni při jeho potížích přinášelo.

Na klubovém webu o tom informovalo Kladno, za které v posledních sezonách nastupoval a zastával i roli kapitána. Tu nyní převezme nedávná posila Středočechů Radek Smoleňák.

"Bohužel jsem se ze zdravotních důvodů rozhodl ukončit tuto sezonu, a tím pádem i hráčskou kariéru. Představoval jsem si to jinak. Doufal jsem, že pár týdnů odpočinku bude stačit, abych se mohl ještě vrátit na led a pomoci klukům do play off. To se bohužel nestane. Strašně mě to mrzí, rád bych pomohl, ale byl by to pro mě obrovský risk," vysvětlil Plekanec.

V této sezoně stihl Plekanec devět utkání a připsal si čtyři body za gól a tři asistence. Naposledy nastoupil 8. října v Mladé Boleslavi, kde Rytíři vyhráli 4:3. O pět dnů později klub oznámil, že bude minimálně do listopadové reprezentační pauzy mimo hru.

S průměrným časem na ledě 22:57 byl nejvytíženějším útočníkem Kladna a druhý v týmu za kanadským obráncem Jakem Dotchinem (24:25).

Zranění, které ho v uplynulých týdnech vyřadilo ze hry, se však nakonec ukázalo být vážnější, než se původně zdálo. Sám Plekanec si takový konec nepředstavoval.

"Aspoň touto cestou se s vámi chci rozloučit a poděkovat za všechny sezony, které jsem tady mohl odehrát. Bylo to skvělé, i když jsme bohužel hráli na spodku tabulky, ale i tak jsem si to moc užil. Děkuju za podporu nejen mojí, ale i celého klubu. Doufám, že s námi, s Kladnem, budete držet dál. Mějte se fajn," vzkázal příznivcům.

Ještě v minulém ročníku odehrál Plekanec všech 52 zápasů základní části a byl jasně nejproduktivnějším Rytířem s 49 body za 16 branek a 33 nahrávek. V celé extralize byl třetí jen o tři body za vítězem bodování Martinem Růžičkou z Třince.

Celkově za celou dlouhodobou fázi strávil více času na ledě z hráčů v poli pouze plzeňský bek Petr Zámorský. Ve čtyřech duelech úspěšné baráže o extraligu se Zlínem dal Plekanec dva góly a na jeden přihrál.

Kladenští v něm ztrácí mimořádného lídra, tahouna ofenzivy v elitní útočné formaci i při přesilových hrách, ale i specialistu na vhazování či hru v oslabení. Ocenil to i hrající majitel klubu Jaromír Jágr.

"Pleky, děkuju ti, že jsi nám pomohl, když jsme to nejvíce potřebovali. Obětoval ses pro Kladno. Vrátil ses domů a dvakrát s námi postoupil z první ligy, i když jsi ještě mohl hrát jinde," uvedl Jágr.

"Pro tým jsi byl obrovským vzorem a já se na tebe vždycky mohl spolehnout. Věděl jsem, že když nebudu na zimáku, postaráš se, aby to na tréninku a v zápase šlapalo, jak má. A když jsem se vracel do hry já, vždycky jsi mi to usnadnil, protože mě chápeš a na ledě si se mnou rozumíš. Dávno ses mohl věnovat rodině a hokej už nehrát, ale pomáhal jsi nám, dokud ti to zdraví dovolilo. Přeju ti hlavně zdraví a štěstí," doplnil Jágr.

Kladenský odchovanec Plekanec se vrátil do mateřského klubu v listopadu 2018 poté, co se dohodl na ukončení smlouvy v NHL s Montrealem. Pomohl hned Rytířům k návratu do extraligy a v té vypomáhal i Kometě Brno, za kterou pak odehrál celý ročník 2019/20.

Potom se už vrátil definitivně do Kladna, jemuž pomohl opět po roce v první lize k návratu mezi elitu. V extralize sehrál celkem 313 utkání a nasbíral 233 bodů za 84 tref a 149 přihrávek.

V NHL má Plekanec na kontě 1001 utkání a 608 bodů za 233 branek a 375 asistencí. Jen 17 duelů sehrál v Torontu, jinak byl věrný barvám Canadiens. V play off sehrál dalších 94 duelů a 53 bodů za 18 tref a 35 asistencí.

Juniorský mistr světa z roku 2001 z Moskvy startoval na 11 mistrovství světa, dvou olympijských hrách i na Světovém poháru v roce 2016. Na světových šampionátech získal stříbro (2006) a dva bronzy (2011 a 2012). Celkem v národním týmu sehrál 104 utkání a vstřelil 28 gólů.