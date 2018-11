Hokejový útočník Kašpar opouští Brno a bude hrát za Litvínov

před 1 hodinou

Hokejový útočník Lukáš Kašpar se po více než 14 letech vrací do mateřského Litvínova. Verva získala třiatřicetiletého mistra světa z roku 2010 na přestup z Komety Brno, kam Kašpar přišel před touto sezonou ze Slovanu Bratislava z KHL. Nastoupit by měl už v pátečním extraligovém duelu proti Liberci.

"Měli jsme o Lukáše velký zájem už před sezonou. Bohužel to nedopadlo, ale dnes se naskytla příležitost ho získat. Přichází k nám další z litvínovských odchovanců s obrovskými zkušenostmi z KHL, NHL i reprezentace. Věříme, že nám pomůže zlepšit produktivitu," uvedl na klubovém webu generální ředitel Litvínova Jiří Šlégr.

Kašpar si v této sezoně připsal v dresu Komety ve 22 zápasech 13 bodů za šest branek a sedm asistencí. Představil se i v sedmi duelech Ligy mistrů, v nichž zaznamenal šest bodů za jednu trefu a pět přihrávek.

"Je to hráč s velkým citem především v přesilových hrách, které nám v letošní sezoně prozatím moc nejdou. Proto věříme, že svým příchodem a zkušenostmi nám pomůže přesilové hry zvednout," doplnil Šlégr. Kašpar je navíc také úspěšným exekutorem samostatných nájezdů,

Kašpar působil v Litvínově naposledy v sezoně 2003/04 a od té doby se vrátil do nejvyšší soutěže až letos v dresu Komety. Ze severu Čech tehdy odešel do celku Ottawa 67's do juniorské OHL. Předtím stihl v extralize za Litvínov 46 zápasů s bilancí osmi bodů za pět branek a tři přihrávky.

V zámoří strávil více než pět let a sehrál 16 utkání v NHL za San Jose, které jej v roce 2004 draftovalo v prvním kole na 22. pozici. Připsal si v nich čtyři body za dva góly a stejný počet asistencí. Jinak nastupoval na farmách v AHL v Clevelandu, Worcesteru a Adirondacku.

V roce 2009 se vrátil do Evropy a strávil ročník v Kärpätu Oulu. Následně odešel do Barysu Astana a v KHL odehrál dalších osm sezon. Hrál i za Doněck, Chanty-Mansijsk a Dynamo Moskva. V KHL sehrál dohromady 402 utkání a nasbíral 261 bodů za 108 branek a 153 přihrávek. Sezonu 2014/15 dohrál v Karpätu Oulu, s kterým získal titul ve finské lize.

V české reprezentaci odehrál Kašpar 92 zápasů a vstřelil 21 branek. Vedle triumfu z Německa má ve sbírce i bronz ze světového šampionátu ve Stockholmu a Helsinkách z roku 2012.