Hokejisty Sparty povede Gross, z Hořavy bude asistent. Klub opouští ředitelka

Novým hlavním trenérem hokejistů pražské Sparty se stal Pavel Gross. Pětapadesátiletý kouč vystřídá ve funkci Miloslava Hořavu, který se přesune na pozici asistenta. Sparta to oznámila na svém webu.

Gross se do Sparty vrací po 33 letech. Za pražský tým nastupoval jako útočník v letech 1987 až 1990 a získal s ním mistrovský titul. Poté odešel do Německa, kde se od roku 2001 věnoval trénování, naposledy vedl do loňského března Mannheim, s nímž hned v první sezoně 2018/19 získal titul. Právě s Mannheimem slavil v letech 1997 až 1999 třikrát zlato ještě jako hráč.

Hořava se na střídačku Sparty vrátil v listopadu jako nástupce Pavla Patery a podepsal smlouvu do konce příští sezony. Tým vytáhl z předposledního místa v tabulce a v play off s ním ztroskotal ve čtvrtfinále na Třinci, který následně vybojoval čtvrtý titul v řadě.

Změny se dotkly i vedení klubu. Jeho fungování bude mít na starosti trojčlenné představenstvo v čele s jeho dosavadním členem Petrem Vosmíkem. Jeho součástí se nově stává Tomáš Divíšek, zodpovědný bude především za sportovní rozvoj klubu, svou pozici naopak opouští dosavadní ředitelka Barbora Snopková Haberová.