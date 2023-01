Sparta smetla Budějovice pěti góly, Kořenář má druhou nulu

Hokejisté Sparty porazili v dohrávaném zápase 21. kola extraligy České Budějovice 5:0 a vyhráli tak i třetí vzájemný souboj s Motorem v sezoně.

Pražané rozhodli o zisku tří bodů ve druhé třetině, ve které v rozmezí jedenácti minut čtyřikrát skórovali. Druhé čisté konto v sezoně udržel Josef Kořenář. Gól a dvě asistence si připsal Ostap Safin, jenž tak odehrál bodově nejvydařenější utkání v extraligové kariéře.

V dresu domácích poprvé nastoupil finský útočník Vauhkonen, na střídačku se po krátké nemoci vrátil kouč Hořava.

Pražané byli v první třetině mírně střelecky aktivnější, výraznou gólovou šanci si ale nevypracovali. Vitouch sice ve druhé minutě dostal puk za záda Hrachoviny, rozhodčí však branku pro předcházející hru vysokou hokejkou neuznali.

Jihočeši v útoku také příliš nehrozili, v 16. minutě byl přesto blízko gólu Vráblík. Brankář Kořenář, který chytal místo zraněné jedničky Kováře, vyrazil jeho střelu jen těsně vedle pravé tyčky.

Na začátku druhé části si Sparta pomohla v přesilové hře. Vyloučení Percyho využil kapitán domácích Řepík a připsal si 13. gól v sezoně. Vyrovnat mohli Hanzl nebo Bindulis, Kořenáře ale nepřekonali a Pražané následně utkání ovládli.

Ve 29. minutě se po brejku se štěstím prosadil Kousal, jenž trefil tyč, ale Hrachovina si puk srazil do branky. O 90 sekund později připravil Safin bleskovou přihrávkou zpoza branky gól pro Buchteleho a pětiminutovku hrůzy pro Jihočechy zakončil opět Safin, jehož přihrávku si do branky srazil Bindulis.

Do třetí třetiny nastoupil v brance hostů Strmeň, ani on ale neudržel čisté konto. V 54. minutě jej prostřelil Vitouch. Sparta tak před nejnižší domácí návštěvou v sezoně - 7201 diváky - bez problémů dovedla zápas do vítězného konce a uspěla počtvrté za sebou.

Dohrávka 21. kola hokejové extraligy:

HC Sparta Praha - HC Motor České Budějovice 5:0 (0:0, 4:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 23. Řepík (D. Kaše, Sobotka), 29. P. Kousal (Mikliš), 31. Buchtele (Safin), 34. Safin (Moravčík), 54. D. Vitouch (Safin, Buchtele). Rozhodčí: Úlehla, Kika - Špůr, J. Svoboda. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 7201.

Sparta: Kořenář - Mikliš, Kempný, M. Jandus, Němeček, Moravčík, Polášek, Tomek - Řepík, Sobotka, Forman - P. Kousal, Horák, D. Kaše - Safin, D. Vitouch, Buchtele - Vauhkonen, G. Thorell, Konečný. Trenéři: Hořava a Wallson.

České Budějovice: Hrachovina (41. Strmeň) - Vráblík, Štencel, Percy, Šenkeřík, Hovorka, Bindulis, Kachyňa - Gulaš, Pech, Vondrka - Valský, M. Hanzl, Dzierkals - Doležal, Vopelka, Strnad - Tomeček, Toman, Koláček. Trenér: Čermák.

BK Mladá Boleslav - HC Vítkovice Ridera 3:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:1, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 13. O. Roman (Söderlund, Lantoši), 52. O. Najman (Kelly Klíma), rozhodující sam. nájezd Lantoši - 8. Roberts Bukarts (Gewiese, Prčík), 55. L. Krenželok (Lakatoš). Rozhodčí: Hejduk, Pilný - Frodl, Hynek. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 2876.

Mladá Boleslav: F. Novotný - Pláněk, Pýcha, Lintuniemi, Jánošík, Štich, Bernad, Křepelka - Lantoši, O. Roman, Söderlund - Šťastný, Bičevskis, J. Stránský - Kelly Klíma, O. Najman, Lunter - Dvořáček, Závora, Šmerha. Trenér: Kalous.

Vítkovice: Klimeš - Grman, Mikuš, Raskob, Gewiese, J. Stehlík, Prčík - Lakatoš, Marosz, L. Krenželok - Lednický, Krieger, Roberts Bukarts - M. Kalus, Dej, Kotala - R. Půček, Chlán, Bernovský. Trenér: Holaň.

HC Oceláři Třinec - HC Olomouc 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávka: 60. Kurovský (Roth) - 10. Rašner, 18. J. Navrátil, 60. Nahodil. Rozhodčí: A. Jeřábek, Šír - Rampír, Synek. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 3794.

Třinec: Kacetl - Marinčin, Havránek, Čukste, J. Jeřábek, Roth, M. Doudera, Zahradníček - M. Růžička, D. Voženílek, Hrňa - Daňo, L. Hudáček, Nestrašil - Hrehorčák, M. Roman, Chmielewski - Kurovský, Dravecký, Buček. Trenér: Moták.

Olomouc: Lukáš - Rašner, Ondrušek, T. Černý, Mareš, Řezníček, Švrček, Škůrek - Bambula, J. Knotek, Kunc - Orsava, P. Musil, Plášek - J. Navrátil, Nahodil, Kusko - Olesz, Anděl, A. Rutar. Trenér: J. Tomajko.