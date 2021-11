Pěkný hokej je tentam, Kometa upadá, hodnotí Farda. Sestupy Zábranského nejsou všelék

Na jaře ve čtvrtfinále play off brněnské Kometě zcela došly síly. Teď se zdá, že s dechem nestačí ani v aktuální sezoně hokejové extraligy, a před polovinou základní části spadla až na třinácté místo. Tradičním řešením měl být sestup Libora Zábranského shůry, nicméně ten výrazné zlepšení uvadajícího týmu zatím nezařídil.

V době titulových jízd z let 2017 a 2018 se fanoušci Komety v případě nevýrazných výkonů týmu v základní části uklidňovali tím, že Brňané zaberou v play off. Současná situace už ale musí vyvolávat jisté znepokojení i u těch nejklidnějších.

Kometa vyhrála v základní hrací době jen sedm z dosavadních 25 duelů a po nedělní porážce s Hradcem Králové klesla až na třinácté místo. Mimo pozice pro play off. Tam, kde není zvyklá se vyskytovat.

"Na to není zvyklá v žádném případě," potvrzuje klubová legenda Richard Farda, který získal s Brnem československý titul v roce 1966. "Ale je třeba říct, že hrají jeden z nejhorších hokejů v lize. Nedaří se rozehrávka, hráči většinu puků jen nahodí a letí dopředu," dodává.

"Je to katastrofa," hodnotil propad na třináctou příčku zkušený útočník Martin Zaťovič. Stejný výraz použil i Farda při sdílení dojmů po prohře Komety s Hradcem.

"Tým nedává moc gólů, a když se netrefí první lajna s Peterem Muellerem, těžko se dočká příspěvku od třetí nebo čtvrté formace," vypichuje Farda často zmiňovaný brněnský problém. Až přílišné spoléhání na první útok, z něhož navíc v pátek vypadl zraněný Petr Holík.

Americký útočník si drží průměr více než bodu na zápas (10+13), Holík (6+16) tradičně dodává hlavně asistence. Přísnější měřítko snesou ještě Zaťovič (7+11), Michal Krištof (5+13) a střelec Luboš Horký (12+2). Jenže nikdo ze zbytku mužstva nemá ani půl bodu na utkání.

Kometa je druhým nejhorším týmem ve hře v oslabení (75,32 procenta), ve využívání přesilovek (17,28) jí patří až desáté místo. Přitom rozdíl ve skóre činí pouze minus pět branek, a tak se dá tvrdit, že Brňané ztrácí vyrovnané duely. Nedostávají velké příděly.

"To je na psychiku ještě horší. Říkáte si, že uděláte aspoň bod, potom se něco stane a zápas končí porážkou. Nabalí se to, nálada je všelijaká a nic se nedaří, puky odskakují. Zlomit se to dá tréninkem a prací, je třeba se snažit myslet pozitivně," říká odchovanec Kamil Brabenec, jenž se po třech letech vrátil k hokeji a hraje v druhé lize za béčko Komety.

Po úspěšných letech Moravané zkrátka vyklidili horní pozice v tabulce. Základní část nedohraného ročníku 2019/20 ukončili na šesté příčce, v minulé sezoně obsadili deváté místo a vypadli ve čtvrtfinále play off.

"Ten úpadek je jasný, ale hlavně je to úpadek herní, to mě překvapuje. Kometa vždycky hrála pěkný hokej, zato teď to za nic nestojí. Chybí jakákoliv souhra, spolupráce. Je to věc trenérů," konstatuje Farda.

Po Petru Fialovi, který vedl Kometu před dvěma lety, neplní těžký úkol podle představ ani Jiří Kalous. A podle oficiálního prohlášení klubu to byl on sám, kdo požádal majitele Libora Zábranského, aby mu pomohl přímo v realizačním týmu a na střídačce.

Zábranský, jenž přitom tvrdil, že se chce věnovat hlavně výstavbě nové haly, tak znovu sestoupil shůry. Jako už tradičně, když něco hapruje. Tentokrát však jeho návrat brněnské příznivce spíše rozděluje.

"To je bez komentáře," usmívá se rozporuplně Farda. "Pokud si myslí, že to týmu pomůže, tak dobře, ale zatím to tak nevypadá. Nicméně Kalouse nevyhodí, protože v Česku na pozici hlavního kouče Komety nejspíš ani nikdo volný není," uvažuje šestasedmdesátiletá legenda.

"U nás v béčku byl na střídačce v jednom zápase, víceméně na přání Jožky Kováčika, který se s Kometou loučil. A bylo vidět, že pro spoustu kluků byla Liborova přítomnost impulzem. Najednou tomu dávali úplné maximum a utkání jsme docela jednoduše vyhráli," líčí Brabenec.

"Možná je teď představa taková, že to zafunguje i v áčku, ale určitě to není tak, že se někdo postaví na střídačku a vše půjde samo," pokračuje pětačtyřicetiletý útočník s reprezentačními zkušenostmi.

A že by si Zábranský s Kalousem povolali do extraligy právě jeho, když ve východní skupině druhé ligy okupuje s bilancí 6+17 v 19 zápasech přední příčky bodování? "To ne, buďme realisté," rozesměje se Brabenec.

Naposled hrál nejvyšší soutěž před více než čtyřmi lety. "Teď už by to pro mě bylo sci-fi. Nevracel jsem se proto, že bych měl takové ambice. Chci v béčku pomoct mladým klukům, být platný v této roli. V áčku jsou zkušení borci, zlomí to a půjdou zase nahoru," věří.

"Do play off se určitě dostanou, udělají nějakou šňůru," doufá také Farda. Koneckonců v natěsnané tabulce dělí třináctou Kometu od šesté Sparty jen čtyři body. "Není to zase tak horké, i po jednom vítězství můžete vyskočit o tři místa nahoru," uzavírá mistr světa z roku 1972.

Nicméně v příštích dvou zápasech se Kometa utká se svými tabulkovými sousedy, Libercem (středa, 18:00, O2 TV Sport) a Kladnem (pátek, 18:00), a aby neutěšenou situaci uklidnila, potřebuje nutně uspět.