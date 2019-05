Růžička míří do hokejové Sparty. Navrch Pražané sehnali další tři útočníky

před 54 minutami

Hokejová Sparta posiluje ofenzivu, pro příští sezonu Pražané angažovali čtveřici nových útočníků. Z Chomutova přichází zkušený Vladimír Růžička, z Plzně David Stach, ze Slovanu Bratislava slovenský reprezentant Matúš Sukel a z prvoligového Prostějova se do mateřského klubu vrací David Dvořáček.

Nejvýraznější posilou by měl být třicetiletý Růžička, který v extralize odehrál 605 zápasů a v dresu Slavie získal v roce 2008 mistrovský titul. "Obrovsky mě potěšilo, že zrovna mě Sparta oslovila. Hned to byla varianta číslo jedna. Sparta je jedním z nejtradičnějších klubů v extralize i celé Evropě. Vím, že to nebudu mít ve Spartě ze začátku lehké, chci ale fanouškům dokázat, že za Spartu mohu hrát a bojovat," uvedl Růžička na klubovém webu.

Sportovní manažer Michal Broš věří, že se Růžička stane jedním z klíčových hráčů týmu. "Je to zkušený centr, který v extralize odehrál už dost zápasů na to, aby se od něj mohl očekávat výrazný podíl na zlepšení našeho celkového, nejen ofenzivního projevu," řekl Broš.

O tři roky mladší Stach má za sebou tři kompletní sezony v extralize v plzeňském dresu, teď se chce prosadit ve Spartě. "Po Růžovi je to další kreativní útočník, který dokáže pomoci vytvořit spoluhráčům dostatek příležitostí. Má opravdu spoustu kreativních ofenzivních nápadů," uvedl Broš. Stach je také rekordmanem první ligy, v sezoně 2015/16 nasbíral v dresu Kladna 91 kanadských bodů.

Třiadvacetiletý Sukel patří mezi slovenské talenty, loni se představil na olympijských hrách a i nyní je v kádru reprezentace před domácím mistrovství světa. "Je stále mladý a nesmírně pracovitý. Vedle toho mu ale nechybí šikovnost a má velký potenciál stát se dalším důležitým kouskem skládačky našeho mladého týmu," věří Broš.

Šestadvacetiletý Dvořáček je odchovanec Sparty, za Pražany hrál ale extraligu stabilně jen v sezoně 2014/15. Jinak působil v první lize. V Prostějově v posledním ročníku nasbíral včetně play off 40 bodů v 56 zápasech.

"Dlouhodobě patřil mezi nejlepší hráče druhé nejvyšší soutěže. Neschází mu pracovitost, zároveň má už dost zkušeností a sparťanské srdce. Rozhodli jsme se mu dát šanci dokázat, že se může stát stabilním členem sestavy Sparty, za kterou v minulosti za všech okolností přijel vypustit duši," řekl Broš.