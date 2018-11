Dynamo o problémech: Na drahé hráče nejsou peníze. Je generální partner na dohled?

před 1 hodinou

Manažeři hokejového klubu v Pardubicích jednají s třemi seriózními zájemci o sponzorství, řekl dnes na setkání s fanoušky provozně-ekonomický manažer Dynama Ondřej Šebek. Podrobnosti neuvedl. Přestože extraligový klub nemá hlavního partnera, vede si letos v reklamním plnění lépe než loni, dodal.

Na diskuzi přišly desítky lidí. Zástupci klubu setkáním s fanoušky reagují na otevřený dopis a petici, kterou někteří z nich sepsali. Hodnotí v něm negativně nejen sportovní výsledky. Pardubice jsou v tabulce předposlední.

Petičníci však dnes nepřišli. Primátor Martin Charvát (ANO) dnes ČTK řekl, že se s nimi sejde zvlášť. "V zásadě s fanoušky nesouhlasím, že by klub měl hospodářské problémy. Jedeme v černých číslech. Ekonomika je nastavená kolem osmého místa, abychom se vyhnuli baráži. Neodpovídají tomu sportovní výkony. To je otázka na trenéra a na hráče. Mrzí mě, že se z toho udělalo téma, že je krize v Dynamu," řekl Charvát.

Generální manažer Dušan Salfický označil petiční body za nepřesné. Bývalý hokejista řekl, že už nekumuluje funkce, není městským radním, vzdal se mandátu zastupitele na městském obvodě. Funkci zastupitele na radnici si ponechal, podle svých slov chce z této pozice podporovat hokej.

Klub má značnou kumulovanou ztrátu. Salfický k tomu řekl, že není čaroděj, aby to jedním kouzlem napravil. Za rok a půl práce se mnoho stihnout nedá, přesto se podařilo klub finančně stabilizovat, uvedl.

Změny v ekonomice lze docílit i pronájmem haly od Rozvojového fondu Pardubice, který je městskou společností. S tak zásadní změnou by ale museli souhlasit zastupitelé. "Po vzoru jiných měst bychom chtěli halu do pronájmu. Chtěli bychom to zkusit, voláme po tom," řekl Salfický.

Všichni hosté museli rovněž opakovaně odpovídat na otázky fanoušků, proč hokejisté hrají špatně. "Jsem z toho zklamaný, věřím, že to znovu nastartujeme," řekl hlavní trenér Břetislav Kopřiva.

Na nejdražší hráče extraligy nemá klub peníze. Fanoušci nemohli očekávat, že Dynamo koupí Tomáše Plekance. Klub si ale může postupně vychovávat vlastní dobré hráče v mládežnických týmech, uvedl Salfický.